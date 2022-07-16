صور الأقمار الصناعية تكشف... وفود روسية زارت طهران لهذا السبب

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زار وفد روسي مطارًا في وسط إيران مرتين على الأقل لفحص طائرات من دون طيار قادرة على حمل صواريخ وقذائف وفقًا لصور أقمار اصطناعية حصلت عليها شبكة "سي إن إن" الإخبارية بشكل حصري.وأوضح مسؤولون أميركيون لشبكة "سي إن إن" أن طهران عرضت على الوفد الروسي طائرات مسيرة من طراز "شاهد -191" و"شاهد -129"خلال تواجدهم في مطار كاشان جنوب طهران في يونيو، مشيرين إلى أن كلا الطرازين قادرين على حمل صواريخ دقيقة التوجيه.وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان في بيان: "لدينا معلومات تفيد بأن الحكومة الإيرانية تستعد لتزويد روسيا بعدة مئات من الطائرات من دون طيار، بما في ذلك ذات القدرة على حمل الأسلحة".وتابع: "تظهر صور أقمار صناعية في حزيران أن الوفد الروسي شاهد تلك الطائرات، وهذا يشير إلى اهتمام روسي مستمر بامتلاك طائرات إيرانية بدون طيار قادرة على تنفيذ هجمات".ولفت سوليفان إلى أن الزيارة التي أقدم عليها الوفد الروسي "كانت المرة الأولى لمطار كاشان"، في حين قال مسؤولون أميركون أن الروس زاروا إيران مرة أخرى في الخامس من تموز الجاري لنفس الغرض.