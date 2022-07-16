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عربي-دولي

على هامش زيارة بايدن.. المسؤولون السعوديون والأميركيون وقعوا 18 اتفاقية تعاون

Lebanon 24
16-07-2022 | 05:30
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أفادت وكالة الأنباء السعودية، "واس" بأن مسؤولين أميركيين وسعوديين وقعوا على 18 اتفاقية ومذكرة تعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة.

ووفق التقرير الذي أوردته الوكالة، وُقعت الاتفاقيات على هامش زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن للسعودية، الجمعة.
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ووقع الجانبان 13 اتفاقية بين وزارات الطاقة والاستثمار السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، مع عدد من الشركات الأميركية الخاصة مثل شركة بوينغ لصناعة الطيران، وريثيون للصناعات الدفاعية، وشركة ميدترونيك، وشركة ديجيتال دايغنوستيكس، وشركة إيكفيا في قطاع الرعاية الصحية، وشركات أخرى متخصصة في مجالات الطاقة والسياحة والتعليم والتصنيع والمنسوجات.

ووقعت الهيئة السعودية للفضاء مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" اتفاقية "أرتميس" لاستكشاف القمر والمريخ، والانضمام للتحالف الدولي في هذا المجال للأغراض السلمية.

ووقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مذكرة تعاون مع شركة "أي بي أم" لتأهيل 100 ألف شاب وفتاة على مدى خمس سنوات، ضمن ثماني مبادرات، كما وقعت الوزارة مذكرة تعاون مع الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات الأميركية تتضمن التعاون في مجالات تكنولوجيا الجيل الخامس والجيل السادس للاتصالات.

ووقع الجانبان اتفاقية شراكة في مجالات الطاقة النظيفة، بما في ذلك التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ووقعت وزارتا الصحة السعودية والأميركية مذكرة تعاون في مجالات الصحة العامة، والعلوم الطبية والبحوث.

وفي وقت سابق الجمعة، أصدرت الولايات المتحدة والسعودية بيانا مشتركا، أكدتا فيه على تعزيز مصالحهما المشتركة، والدفع برؤية مشتركة من أجل تحقيق مزيد من السلام والأمن بما يفضي إلى شرق أوسط مزدهر ومستقر.
 
 
 
 
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