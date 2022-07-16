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عربي-دولي

أميرة سعوديّة توجه رسالة إلى بايدن بعد وصوله إلى المملكة.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
16-07-2022 | 07:00
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بعد وصوله إلى المملكة واستقبالها له، وجهت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، رسالة إلى الرئيس ‏الأميركي جو بايدن.

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود: "مرحبا بك في المملكة العربية السعودية، نحن حريصون على وضع الأساس لمستقبل الشراكة السعودية الأمريكية التاريخية، والعمل سويا من أجل جعل المنطقة والعالم مكانا أفضل".
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وأمس الجمعة، استقبلت الأميرة ريما بنت بندر مع أمير مكة، خالد الفيصل، الرئيس الأميركي، جو بايدن، لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة.
 
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