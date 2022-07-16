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إقتصاد

حادث في مصنع أميركي قد يخفض صادرات الغاز إلى أوروبا

Lebanon 24
16-07-2022 | 03:39
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قال إيفان تيمونين المستشار بشركة Vygon Consulting، إن الولايات المتحدة قد تخفض في تموز، تصدير الغاز المسال إلى أوروبا بمقدار 150 ألف طن، بعد حادث وقع في مصنع فريبورت بتكساس.

ويشار إلى أن Freeport LNG، هي الشركة المشرفة على تشغيل أحد أكبر مصانع الغاز المسال الذي تصدره الولايات المتحدة. وأعلنت الشركة في وقت سابق، أنها ستوقف عمل المصنع بعد وقوع حريق وانفجار هناك في يوم 8 يوليو الجاري. وسيتوقف المعمل عن العمل مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتوقع عودته للعمل بشكل كامل قبل نهاية العام.
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من جانبها، أشارت وزارة الطاقة الأميركية في تقريرتموز، إلى أن إغلاق المصنع سيقلل من قدرة تصدير الغاز المسال في البلاد بنحو 2 مليار قدم مكعب يوميا، أي حوالي 17 ٪ من إجمالي القدرة التصديرية. وخفضت الوزارة توقعاتها للتصدير للنصف الثاني من العام إلى متوسط 10.5 مليار قدم مكعب في اليوم (-14٪ مقارنة بتوقعات حزيران).

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