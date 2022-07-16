نائب روسي يدعو لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق بايدن

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دعا عضو مجلس الدوما ميخائيل شيريميت لإضافة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى قائمة المطلوبين دوليا بتهمة ممارسة "سياسة رعاية النازية الجديدة" التي تسببت باندلاع نزاع عسكري في أوكرانيا.وأضاف شيريميت، الذي يمثل جمهورية القرم في مجلس الدوما الروسي: "حان الوقت لوضع بايدن على قائمة المطلوبين الدوليين كمجرم دولي. لقد تسببت سياسته القائمة على رعاية النازية الجديدة باندلاع النزاع العسكري في أوكرانيا. وتحت ستار القيم الديمقراطية استخدمت الولايات المتحدة، أوكرانيا والشعب الأوكراني كورقة مساومة في تحقيق طموحاتها الجيوسياسية والرغبة في إضعاف روسيا".ووفقا له، تخلق سياسة التدخل الأميركي في الشؤون السيادية للدول الأخرى في مختلف أنحاء العالم، تهديدات للبشرية جمعاء.وقال: "تتحمل الولايات المتحدة بالكامل مسؤولية ما يحدث في أوكرانيا حاليا".