الأمير محمد بن سلمان يستقبلهم.. القادة العرب يصلون تباعاً إلى جدّة

وصل قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية" إلى مدينة جدة اليوم، حيثُ كان في استقبالهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكان أول الواصلين، اليوم، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وقد استقبله بن سلمان في الصالة الملكية بمطار عبد العزيز الدولي.

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كذلك، استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كما استقبل أيضاً الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصل إلى جدّة أيضاً أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة سلطان عُمان، وقد كان الأمير محمد بن سلمان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي.

كذلك، استقبل ولي العهد السعودي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، كما استقبل أيضاً الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان ولي العهد السعودي قد استقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لدى وصوله إلى جدة مساء الجمعة.



ومن المقرر أن تستضيف مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، في وقت لاحق اليوم "قمة جدة للأمن والتنمية"، ويشارك فيها قادة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.