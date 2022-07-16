بايدن سيُعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط

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يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن الإعلان عن مساعدة بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسبما أكد مسؤول أميركي اليوم السبت.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول قوله إن "الرئيس سيعلن اليوم عن تخصيص الولايات المتحدة مليار دولار من مساعدات للأمن الغذائي في المدى القريب إلى البعيد، لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".وجاءت تصريحات المسؤول في جدة - السعودية حيث يختتم بايدن جولته الإقليمية.