بايدن من قمة جدة: لن نترك المنطقة فارغة للصين وروسيا

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انطلقت أعمال قمة جدة للأمن والتنمية، السبت، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة ست دول خليجية بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن.وافتتح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القمة بكلمة عبّر فيها عن أمله في تأسيس علاقات جيدة "بين دولنا والولايات المتحدة".ودعا الأمير محمد بن سلمان إيران إلى عدم التدخل في شؤون دول المنطقة.وفي كلمته بالقمة، أكد الرئيس الأميركي أن واشنطن لن تبتعد عن المنطقة وتتركها فارغة لروسيا والصين، واتهم بايدن إيران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.وشدد الرئيس الأميركي على أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران أبدا بالحصول على سلاح نووي.وتعهد بايدن بتعزيز الدفاعات الجوية والإنذار المبكر لمواجهة التهديدات الجوية في المنطقة.ورحب بايدن بدور الدول الإقليمية في دعم هدنة اليمن وقال إن الهدنة وصلت إلى أسبوعها الخامس عشر وسنعمل على حل الأزمة هناك.وقال كذلك إنه سيكون هناك اتفاقات تجارة حرة واستثمارات سعودية في الأردن وغيرها، لافتا إلى أن "أهدافنا مركزة ويمكن تحقيقها وسنعمل في سياق شرق أوسط موحد".وشدد بايدن كذلك أن الولايات المتحدة لن تسمح للقوى الخارجية بالتضييق على المضائق المائية في المنطقة.العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من جانبه، أكد حرص بلاده على ترجمة فرص التعاون إلى شراكات حقيقية في المنطقة.ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته إلى وضع حد للصراعات والحروب الأهلية في المنطقة، وإلى إعادة صياغة القوانين التي تحافظ على الأمن المائي.