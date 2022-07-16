حرائق الغابات تستعر في فرنسا وعمليات الإجلاء متواصلة

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استعرت حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا، اليوم السبت، حيث التهمت النيران نحو 100 كيلومتر مربع في منطقة جيروند ارتفاعا من 73 كيلومتر مربع أمس الجمعة.وقالت السلطات في إقليمي نوفيل-آكيتين وجيروند، في بيان، إنه تم إجلاء أكثر من 12200 شخص من المنطقة المتضررة بحلول صباح السبت، فيما يحاول أكثر من ألف من رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق.وجاء في البيان: "نظرا للظروف الجوية ومخاطر اندلاع الحرائق، منعت السلطات مؤقتا الوصول إلى منطقة الغابات بغرض ممارسة الأنشطة المهنية والترفيهية".