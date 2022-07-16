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عربي-دولي

أميركا تصدر قرارًا بخصوص تأشيرات السعوديين

Lebanon 24
16-07-2022 | 14:30
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أعلنت البعثة الأميركية في السعودية عن تمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة (بي 1 / بي 2) للمواطنين السعوديين من خمس سنوات إلى عشر سنوات، اعتبارا من 1 آب 2022.

وفي بيان صحفي لها، أوضحت البعثة الأمريكية أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة وذلك من خلال التعاون الوثيق مع حكومة المملكة وعلى أساس المعاملة بالمثل، لتسهيل السياحة والأعمال بين البلدين.
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وأشار البيان إلى أن "تسهيل السفر يسهم بشكل كبير في ازدهار اقتصاد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية"، بالإضافة إلى "تنمية الشراكات التجارية ويزيد من تعزيز التفاهم المتبادل بين المواطنين الأميركيين والسعوديين".
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