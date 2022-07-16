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عربي-دولي

وزيرة الخزانة الأميركية تكشف عن نقاط توافق في قمة G20 المالية

Lebanon 24
16-07-2022 | 15:00
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صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن المسؤولين الماليين من G20 توصلوا إلى "إجماع قوي" حول العديد من القضايا، بما فيها معالجة أزمة الأمن الغذائي، رغم الخلاف حول أوكرانيا.

وقالت يلين إنها "سعيدة بموافقة مجموعة العشرين على تكثيف العمل في مجال الأمن الغذائي وتعزيز التجارة المفتوحة في المنتجات الزراعية وتجنب قيود التصدير"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
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ويختتم كبار مسؤولي المال في دول مجموعة العشرين اليوم اجتماعهم في إندونيسيا بدون صدور بيان مشترك، على ما أفاد مصدران من الوفود المشاركة لوكالة "فرانس برس"، لتعذر التوصل إلى توافق بعد مناقشات هيمنت عليها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وشهد الاجتماع الذي استمر يومين في جزيرة بالي مواجهة جديدة بين الغربيين الذين يشيرون بالاتهام إلى أن العملية الروسية في أوكرانيا تقف خلف تسارع التضخم والأزمة العالمية في مجالي الغذاء والطاقة، وروسيا التي تتهم الغرب بأنه تسبب بتدهور الاقتصاد العالمي بفرضه عقوبات عليها.

وبدل البيان المشترك الاعتيادي، من المتوقع أن ينتهي الاجتماع بإعلان تصدره إندونيسيا التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين للعام الجاري، وفق ما قال مسؤول حضر الاجتماع طالبا عدم كشف اسمه.

وأفاد مصدر آخر بأنه سيتم تلخيص فحوى المناقشات في إعلان لا يحمل عنوان مجموعة العشرين.

ومع بدء اليوم الثاني من الاجتماع، دعا حاكم البنك المركزي الإندونيسي بيري وارجيو المشاركين إلى مضاعفة جهودهم من أجل التوصل إلى سياسات اقتصادية منسقة في ظل تسارع التضخم وتنامي المخاطر على النمو.

وحضر وزير المالية الروسي أنطون سلوانوف الاجتماع عبر الإنترنت فيما شارك فيه مسؤولان روسيان حضوريا.
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