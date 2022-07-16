وزير الخارجية الإيطالي لا يستبعد وقف توريد الأسلحة لأوكرانيا

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أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن شكوكه في أن الأزمة السياسية في بلاده ستسمح باستمرار ومواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وقال دي مايو، في مع صحيفة "بوليتيكو": "الآن يسودني الشك في أنه يمكننا مواصلة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا. هذه واحدة من العديد من المشاكل الجدية".وزعم الوزير الإيطالي، بأن "الروس يحتفلون الآن، بأنهم أسقطوا حكومة غربية أخرى".في وقت سابق، رفض الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، قبول استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي، وفقا لما أعلنته الخدمة الصحفية لقصر كويرينال الرئاسي.وقبل ذلك، أعلن دراغي في اجتماع لمجلس الوزراء أنه سيستقيل من منصب رئيس الحكومة.ويوم الخميس الماضي أجرى مجلس الشيوخ بالبرلمان الإيطالي، تصويتا على الثقة بحكومة البلاد، على خلفية إجراءات الدعم الاقتصادي للسكان.ورغم حصول مجلس الوزراء على الثقة، رفض ممثلو حركة 5 نجوم، وهي جزء من الائتلاف الحاكم، المشاركة في التصويت.