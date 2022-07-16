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عربي-دولي

سيناتور روسي يشكك في دعم الدول العربية لواشنطن في معاداة روسيا

Lebanon 24
16-07-2022 | 16:30
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شكك النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، في أن الدول العربية ستدعم الولايات المتحدة في سياستها المناهضة لروسيا.

وقال في منشور: "استمرارا لمحاولات عزل روسيا سياسيا واقتصاديا، بدأ الرئيس الأمريكي بايدن في ممارسة ضغوط نشطة على السعودية والإمارات. وهناك شكوك كبيرة في أن القادة سيدعمون الولايات المتحدة في هذا الأمر".
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وأضاف جباروف، "احترم الشرق دائما القوة والعدالة.. لطالما خيبت أمريكا حلفاءها في الشرق الأوسط بنفاقها ومعاييرها المزدوجة".

من جهة أخرى أشار جباروف إلى أن نجاح روسيا في سوريا زاد بشكل كبير من نفوذ الاتحاد الروسي في الشرق الأوسط.

وتابع قائلا: "أسطورة الدول وحلف شمال الأطلسي بأسلحتهم الممتازة والأحدث ستنهار، ومعها ستتبدد أسطورة عظمة وقوة الولايات المتحدة".
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