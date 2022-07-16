29
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
24
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد لقاء بايدن والكاظمي في جدة.. واشنطن وبغداد تصدران بيانًا مشتركًا
Lebanon 24
16-07-2022
|
08:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، السبت، بالرئيس الأميركي جوزيف بايدن على هامش القمة التي جمعت الولايات المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر والأردن في جدة.
وخلال اللقاء أكد الكاظمي وبايدن على "التزامهما المتبادل بالشراكة الثنائية القوية بين العراق والولايات المتحدة، وفقا لاتفاق الإطار الاستراتيجي، وعزمهما على المضي بالتنسيق الأمني لضمان عدم عودة داعش من جديد" وفقا لبيان مشترك صدر عن الجانبين.
Advertisement
وبحث الكاظمي مع بايدن عددا من القضايا الإقليمية، واتفقا على أن "العلاقة بين العراق والولايات المتحدة تستند إلى المصالح المشتركة، وتعزيز سيادة العراق، وسلامة أراضيه، وأمنه، واستقراره، والالتزام بتقوية الشراكة الثنائية بالنحو الذي يصب في مصلحة البلدين".
وبحسب البيان، فإن "الطرفين شددا على أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة تستجيب لإرادة الشعب العراقي، واحترام ديمقراطية العراق واستقلاله حيث أكد بايدن على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لوجود عراق مستقر وموحد ومزدهر وذي سيادة، ويشمل ذلك إقليم كردستان".
كما جددا "التزامهما باتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية، الذي ينظم مجمل العلاقة السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية بين البلدين".
ووفقا للبيان، فإن "بايدن أعاد التأكيد على دعمه للعراق في معركته ضد الإرهاب وأكد أن عراقا قويا قادرا على الدفاع عن نفسه، يمثل عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سعر كرتونة البَيض في لبنان يكسرُ رقماً قياسياً.. إليكم الرقم الجديد
Lebanon 24
سعر كرتونة البَيض في لبنان يكسرُ رقماً قياسياً.. إليكم الرقم الجديد
13:22 | 2022-07-15
15/07/2022 01:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأساوي داخل سوبر ماركت في بيروت.. ما حصل مروّع!
Lebanon 24
حادث مأساوي داخل سوبر ماركت في بيروت.. ما حصل مروّع!
13:48 | 2022-07-15
15/07/2022 01:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشار خبر عن استهداف رياض سلامة في بيروت.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
انتشار خبر عن استهداف رياض سلامة في بيروت.. ما حقيقته؟
16:45 | 2022-07-15
15/07/2022 04:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني تتعرّض للسرقة بشكلٍ مخيف.. فيديو يرصد ما جرى بالتفاصيل
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني تتعرّض للسرقة بشكلٍ مخيف.. فيديو يرصد ما جرى بالتفاصيل
14:30 | 2022-07-15
15/07/2022 02:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"بعد تغريدة عون" مقرّب من باسيل يصرخ: إرحمونا بقا
Lebanon 24
"بعد تغريدة عون" مقرّب من باسيل يصرخ: إرحمونا بقا
01:15 | 2022-07-16
16/07/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2022-07-16
بعد تهديده بتحويلها إلى دولة "منبوذة"... لماذا بدّل بايدن موقفه من السعودية؟
11:30 | 2022-07-16
شولتز: زيادة استخدام الفحم والنفط في ألمانيا سيكون مؤقتا
11:00 | 2022-07-16
وسط أزمة أوكرانيا.. سكان ميليتوبول يقبلون على الجنسية الروسية
10:30 | 2022-07-16
واشنطن توقف جزءاً من مساعدتها لجنوب السودان
10:18 | 2022-07-16
السعودية.. "متطلبات معينة" قبل التطبيع مع إسرائيل
09:30 | 2022-07-16
روسيا وأوكرانيا تتسابقان على اقتناء الطائرات المسيرة
فيديو
تعرفوا إلى "CR-V" الجديدة من "هوندا"! (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى "CR-V" الجديدة من "هوندا"! (فيديو)
11:00 | 2022-07-14
16/07/2022 18:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-07-13
16/07/2022 18:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
08:00 | 2022-07-12
16/07/2022 18:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact