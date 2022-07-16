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عربي-دولي

بايدن يغادر السعودية منهيا زيارته الشرق أوسطية

Lebanon 24
16-07-2022 | 12:34
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غادر الرئيس الأميركي، جو بايدن، السعودية، السبت، منهيا زيارته للشرق الأوسط، التي دامت أربعة أيام وضمت إسرائيل والأراضي الفلسطينية..

وقالت قناة الإخبارية السعودية الحكومية، إن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة، كان في وداع بايدن، في مطار مدينة جدة الساحلية.
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وفي وقت سابق من السبت، اجتمع بايدن مع قادة ست دول خليجية بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن، في إطار قمة جدة للأمن والتنمية.

زيارة بايدن للشرق الأوسط، التي تعد الأولى له منذ توليه الرئاسة الأميركية، خيّمت عليها قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ولقاؤه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

بايدن سعى في زيارته للشرق الأوسط،  لطرح رؤية جديدة للدور الأميركي في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تعصف بها الصراعات والغنية بموارد الطاقة، حيث أكد في ختامها، السبت، أن الولايات المتحدة لن تتخلى عنها.
وقال بايدن في لقائه في قمة جدة: "لن نتخلى عن الشرق الأوسط ولن نترك فراغًا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران".

وأضاف "اسمحوا لي أن أختتم بتلخيص كل هذا في جملة واحدة: الولايات المتحدة ملتزمة ببناء مستقبل إيجابي في المنطقة، بالشراكة معكم جميعًا، ولن تغادر".
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