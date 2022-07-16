بايدن يغادر السعودية منهيا زيارته الشرق أوسطية

غادر الرئيس الأميركي، جو بايدن، السعودية، السبت، منهيا زيارته للشرق الأوسط، التي دامت أربعة أيام وضمت إسرائيل والأراضي الفلسطينية..



وقالت قناة الإخبارية السعودية الحكومية، إن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة، كان في وداع بايدن، في مطار مدينة جدة الساحلية.

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وفي وقت سابق من السبت، اجتمع بايدن مع قادة ست دول خليجية بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن، في إطار قمة جدة للأمن والتنمية.



زيارة بايدن للشرق الأوسط، التي تعد الأولى له منذ توليه الرئاسة الأميركية، خيّمت عليها قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ولقاؤه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.



بايدن سعى في زيارته للشرق الأوسط، لطرح رؤية جديدة للدور الأميركي في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تعصف بها الصراعات والغنية بموارد الطاقة، حيث أكد في ختامها، السبت، أن الولايات المتحدة لن تتخلى عنها.