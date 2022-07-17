البيت الأبيض: الشرق الأوسط يفضل أميركا على روسيا والصين

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وأضاف المصدر، في تصريح صحفي: "سمعنا من كل عاصمة في هذه المنطقة، أن خيارهم الأول وأولويتهم هو الولايات المتحدة. ونحن ملتزمون باتباع هذا المسار وإيجاد مجالات للتعاون".ووفقاً له، قبل عام ونصف، كان "التحول نحو روسيا وحتى الصين في اتجاهات كثيرة"، ملحوظا في العديد من عواصم الشرق الأوسط، وقال: "تم تعليق كل ذلك حاليا، وفي كثير من الحالات، بشكل محدد جدا - لا يمكنني التحدث عن ذلك بالتفصيل، ولكن تم إخماد هذه الحركة".في الوقت نفسه، أعرب المسؤول الأميركي عن اعتقاده بأن دول الشرق الأوسط ستستمر في علاقاتها مع روسيا والصين، لأنها علاقات طبيعية تماماً.