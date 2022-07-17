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عربي-دولي

بسبب "الخريطة الحمراء".. استنفار في بريطانيا!

Lebanon 24
17-07-2022 | 01:30
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تعقد الحكومة البريطانية، في الساعات المقبلة، "اجتماع كوبرا" لمناقشة موجة الحر التي تشهدها البلاد، في وقت تشير فيه التوقعات إلى إمكانية بلوغ درجة الحرارة مستويات قياسية في بداية الأسبوع المقبل.

 

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إنه من المقرر أن تجتمع اللجنة الحكومية للتصدي للطوارئ المعروفة اختصارا بـ"COBRA" .

 

وأوضح أن "اجتماع كوبرا"، الذي سيرأسه الوزير كيت مالثوس، هو الثاني الذي سيعقد بعد أن رفعت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) تحذيرها بشأن الحرارة من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع، مما يجعلها حالة طوارئ وطنية.

 

ويجري إصدار تحذير من المستوى الرابع "عندما تكون موجة الحر شديدة جدا و/أو ممتدة، بحيث تمتد آثارها خارج نظام الرعاية الصحية والاجتماعية.. عند هذا المستوى، قد يحدث المرض والوفاة بين الأشخاص الأصحاء، وليس فقط بين الناس الأكثر عرضة للخطر".

ونقل المصدر عن خبراء الأرصاد الجوية قولهم إن هناك فرصة بنسبة 80 في المئة أن يتجاوز الزئبق درجة الحرارة القياسية في المملكة المتحدة البالغة 38.7 درجة مئوية، التي تم تسجيلها في كامبريدج عام 2019.

 

وأضافوا أن هناك احتمالا بنسبة 50 في المئة أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في إحدى المناطق البريطانية يوم الثلاثاء المقبل.

 

وتضم "المنطقة الحمراء" (الأكثر عرضة للخطر) عددا من المدن، من بينها نيوكاسل ولندن ومانشستر وكارديف..

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المصدر: سكاي نيوز
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