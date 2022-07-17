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عربي-دولي
زلزال قبالة ساحل سلفادور
Lebanon 24
17-07-2022
|
01:00
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ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بقوة 4.2 درجة وقع قبالة ساحل سلفادور، مساء السبت بالتوقيت المحلي.
وقال شاهد من "رويترز" إن سكان العاصمة سان سلفادور شعروا بالزلزال، بينما لم ترد أنباء بعد عن وقوع ضحايا أو أضرار.
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