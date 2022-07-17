هل ستنتهي حرب بوتين الطويلة على أوكرانيا كما "يتوقع"؟

يراهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن حربًا طويلة في أوكرانيا ستنهك خصومه في وقت أقرب مما تفعله روسيا. قد يكون على حق، لكن هناك طرقًا للولايات المتحدة وحلفائها لإرباك هذه الاستراتيجية.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "إن الورقة الرابحة للغرب هي قوته الاقتصادية الأساسية - إذا كان بإمكانه استجماع الإرادة لممارستها. قال الرئيس الأميركي جو بايدن في 24 شباط، وهو اليوم الذي بدأت فيه الحرب، إنه "سيتم فرض تكاليف باهظة على الاقتصاد الروسي، سواء على الفور أو بمرور الوقت. ... سنضعف قدرتهم على المنافسة في اقتصاد القرن الحادي والعشرين العالي التقنية". أكد وزير الدفاع لويد أوستن في 25 نيسان هذا التهديد بفرض ضغوط شديدة على الاقتصاد الروسي: "نريد أن نرى روسيا تضعف إلى درجة أنها لا تستطيع القيام بالأشياء التي فعلتها في غزوها لأوكرانيا". وتحدث الجنرال مارك إيه ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، بعبارات مماثلة عن الفوز في صراع "طويل الأمد" قد يستمر لسنوات. لكن الغرب لم يكن يوماً بارعًا في الصبر الاستراتيجي. ويمكنك أن تشعر بالقلق بين المسؤولين الأميركيين والأوروبيين هذا الصيف من أن الروس، الذين اعتادوا على المعاناة، سيتمكنون من انتظار ما سنقوم به في ساحة المعركة في أوكرانيا كما وسيتمكنون من التهرب من العقوبات في الداخل. وكلما طال أمد الحرب، ستصبح فرص روسيا أفضل، وفقًا لهذا التقييم المتزايد الانتشار. يبدو أن الغرب يلعب من أجل جمود دموي في أحسن الأحوال".

وتابعت الصحيفة، " فكيف يمكن للغرب أن يعكس حالة التشاؤم التي كانت سائدة في تموز، بحيث تكون روسيا بحلول فصل الشتاء هي التي تشعر بالبرودة بدلاً من أوكرانيا؟ إن الإجابة الأكثر حكمة هي فرض تلك العقوبات الاقتصادية بهدف عرقلة روسيا. سيؤدي ذلك إلى مضاعفة أكبر نقطة ضعف استراتيجية لروسيا: أن قواتها منتشرة بشكل ضئيل للغاية عبر تضاريس شاسعة. أفضل دليل على نجاح العقوبات، وإن كان ببطء، يأتي من المسؤولين الروس أنفسهم. واعترف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الشهر الماضي بأن "الوضع ليس سهلاً". حذر هيرمان جريف، رئيس Sberbank، أكبر بنك في روسيا: "قد نحتاج إلى عقد تقريبًا لإعادة الاقتصاد إلى مستويات عام 2021". وقال للصحفيين مؤخرًا إن شحنات البضائع إلى روسيا تراجعت ستة أضعاف بسبب العقوبات الغربية. قالت وزيرة التجارة جينا ريموندو لكاتب المقال يوم الخميس: "نحن نلعب اللعبة الطويلة أيضًا". وأشارت إلى أن الولايات المتحدة شكلت تحالفًا من ثلاثين دولة لدعم العقوبات، وكانت النتيجة مرضية: انخفضت صادرات أشباه الموصلات إلى روسيا بنسبة 74 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وأكدت رايموندو: "لا يمكنك الحفاظ على جيش حديث بدون أشباه الموصلات"."

وأضافت الصحيفة، "بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ، لا تزال روسيا تملك السيولة. لكن بات من الصعب على موسكو شراء ما تحتاجه بسبب ضوابط التصدير الغربية. أخبر مسؤول كبير في وزارة التجارة كاتب المقال أن صادرات الولايات المتحدة إلى روسيا من المنتجات المحظورة - بشكل أساسي أي شيء مطلوب للجيش الروسي أو شركات التكنولوجيا أو قطاع الطاقة - قد انخفضت بنسبة 95.9 في المائة من حيث القيمة مقارنة بالعام الماضي. قد تكون إدارة بايدن مفرطة في التفاؤل بشأن تأثير العقوبات. لكن دراسة أجراها الشهر الماضي معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أظهرت حجم التأثير الكبير. باستخدام بيانات التصدير من 54 دولة، وجدت الدراسة أن صادرات البلدان التي تفرض عقوبات على روسيا قد انخفضت بنسبة 60 في المائة منذ النصف الثاني من عام 2021 - وأن الصادرات من البلدان التي لا تفرض عقوبات قد انخفضت بنسبة 40 في المائة. وقالت ريموندو: "لم نشهد محاولات من قبل أي دولة لإنهاء ضوابط التصدير لدينا ، بما في ذلك الصين وإيران". بدأ الدعم الأجنبي لشركات التكنولوجيا والاتصالات الروسية يتلاشى تدريجياً. قلصت شركتا إريكسون ونوكيا عملياتهما هناك؛ والأمر الأكثر إثارة للدهشة، هو أن ذلك أيضاً ما قامت به شركة الهواتف المحمولة الصينية العملاقة هواوي. لا تكتفي Microsoft بوقف أعمالها في روسيا؛ لا بل إنها تعمل بنشاط لتخريب الهجمات الإلكترونية الروسية".

وبحسب الصحيفة، "يفقد الجيش الروسي المعدات بسرعة، ولن تكون عمليات الاستبدال سهلة. وفقًا لتقارير أوكرانية منشورة (غير متحيزة ولكنها جديرة بالملاحظة)، أوقفت روسيا أو حدت من إنتاج الدبابات في شركة Uralvagonzavod وفي مصنع تشيليابينسك للجرارات، وأوقفت إنتاج صواريخ أرض-جو في مصنع أوليانوفسك الميكانيكي. كما تأثرت أحواض بناء السفن الروسية الرئيسية. قال وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف إن العقوبات "كسرت عمليا كل الخدمات اللوجستية في بلدنا". خذ الطيران على سبيل المثال: حظرت الولايات المتحدة وأوروبا قطع غيار أو خدمات لعدة مئات من طائرات بوينغ وإيرباص العاملة في روسيا، مما أجبر شركات الطيران الروسية على تقليص رحلاتها بشدة وتفكيك أساطيلها. وقال منظم طيران في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إنه "قلق للغاية" بشأن سلامة هذه الطائرات الغربية في روسيا. لنتخيل أنه بطريقة ما، على الرغم من العقوبات، تتمادى روسيا في هجومها الدموي على أوكرانيا. ماذا بعد؟ للتفكير في مشاكل بوتين المحتملة، ما عليك سوى إلقاء نظرة على الخريطة. روسيا هي أكبر دولة في العالم، إلى حد بعيد. ولدعم حربه المتهورة وغير الشرعية في أوكرانيا، جرد بوتين قواته من الشرق الأقصى، ودول البلطيق، وهي المنطقة الشاسعة المتاخمة لجنوب آسيا. لديه دولة في حالة انهيار بطيء، وعدد قليل جدًا من الناس لحمايتها".

وختمت الصحيفة، "يلعب بوتين ورقته بجرأة. لكنه لا يمتلك بطاقات عالية الخطورة كما يحاول أن يُظهر".