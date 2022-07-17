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مباحثات إيرانية - أممية حول سوريا.. هذا ما تم التأكيد عليه

Lebanon 24
17-07-2022 | 05:00
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بحث المبعوث الأممي الى سوريا غير بيدرسن، مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة على أصغر خاجي، آخر المستجدات السياسية والوضع الإنساني في سوريا.

وتناولت المباحثات الهاتفية التي جمعتهما أمس السبت، أداء اللجنة الدستورية السورية والقرار 2642 الصادر مؤخراً عن مجلس الأمن الدولي في ما يخص المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
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وتعليقاً على قرار 2642، أعرب خاجي عن تطلع طهران إلى تنفيذه بعيداً عن المشاكل التي طالت القرار 2585، وتوفير المساعدات لجميع أبناء الشعب السوري بنحو عادل ومتوازن وشفاف دون تمييز وشروط سياسية مسبقة، وتنفيذ كامل البنود التي تفضي إلى إعادة إعمار البنى التحتية الضرورية لحياة السوريين، حسب وكالة "إرنا".

كما أكد الجانبان دعم العملية السياسية واستمرار دور اللجنة الدستورية السورية وصولا للأهداف المحددة.

وفي وقت سابق، قال بيدرسن إن عقد الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية في نهاية تموز بجنيف، بات أمراً مستحيلاً على ما يبدو.
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