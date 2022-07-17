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عربي-دولي

حقائق.. هذه مكانة روسيا ضمن خارطة الذهب العالمية

Lebanon 24
17-07-2022 | 14:00
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في ظلّ الحرب الدائرة بينها وبين أوكرانيا، ما زالت روسيا تعتبرُ دولة أساسيّة على صعيد خارطة الذّهب العالمية، وذلك بسبب العديد من المقدرات التي تتميز بها على ذلك الصعيد.
 
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مع هذا، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو تستهدف صادرات الذهب، كما أعلن ذلك المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل في براغ.

وكانت قمة دول مجموعة السبع في نهاية حزيران أعلنت أنها بصدد فرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية الحرب الأوكرانية.

وقال سيفكوفيتش إن التكتل سيسعى كذلك إلى "إغلاق سبل الإفلات" من التدابير على الذين التفوا على مجموعات العقوبات الأوروبية السابقة على روسيا. وأضاف: "فور توصلنا إلى اتفاق على مستوى الدول الأعضاء، سننشر العقوبات الجديدة، ما سيسمح بتطبيقها".
وفي ما يلي بعض الحقائق التي تكشف عن واقع روسيا مع الذهب، وقد جاءت على النحو التالي:
1- تعتبر روسيا ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، وقد أنتجت العام الماضي 331 طناً من المعدن الأصفر.
2- تمتلك روسيا خامس أكبر احتياطي من الذهب في العالم يقدر بـ2300 طنٍ.
3- تعدّ روسيا سادس أكبر مصدر للذهب في العالم.
4- وزارة المال الروسية كشفت أنها أنتجت 346.42 طناً من الذهب في 2021، بزيادة عن العام 2020 حيث وصل آنذاك إلى 340.17 طن.
5- تنتجُ روسيا نحو 10% من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام، وزادت حيازتها من الذهب ثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في العام 2014.
 
(سكاي نيوز عربية - الشرق الأوسط)

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