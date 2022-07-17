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عربي-دولي

كانت متجهة إلى الأردن.. تحطم طائرة أوكرانية تحمل "شحنة خطرة"

Lebanon 24
17-07-2022 | 05:30
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 تحطمت طائرة شحن من طراز أنتونوف أن-12 مملوكة لشركة أوكرانية في وقت متأخر أمس السبت (16 يوليو/ تموز 2022) قرب باليوخوري كافالاس في شمال اليونان وفق ما أعلنت فرق الإطفاء.

وذكرت شبكة "إيه أر تي" الحكومية اليونانية صباح اليوم الأحد، أن جميع أفراد طاقم الطائرة الثمانية قتلوا في الحادث. وأفادت تقارير وشهود عيان لوكالة أنباء أثينا إن الطائرة كانت مشتعلة وإنهم سمعوا دوي انفجارات. وأبلغت هيئة الدفاع المدني اليونانية السكان الذين يعيشون بالقرب من موقع التحطم بإبقاء نوافذهم مغلقة وعدم تشغيل مكيفات الهواء.
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وأظهرت صور الهاتف المحمول التي التقطها سكان بالمنطقة الطائرة وهي مشتعلة قبل أن تتحطم.

وقال فيليبوس أناستاسياديس عمدة بانجيو التي تأثرت بالحادث إن الطائرة كانت تحمل 12 طنا من "المواد الخطرة"، يرجح أن تكون ذخائر. وصرح لشبكة "إيه أر تي" بأنه لم يكن على متن الطائرة مواد كيميائية ولا نووية. وأضاف أن الجيش في طريقه إلى موقع الحادث."نوفوستي"
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