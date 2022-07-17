التحالف السوداني لأطراف النزاع بـ"النيل الأزرق": وأوقفوا القتال

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ناشد التحالف السوداني أطراف النزاع بإقليم النيل الأزرق بضرورة تحكيم صوت العقل ووقف القتال الدائر بينهم.ووفقا لبيان أصدره التحالف ونشرته وكالة الأنباء السودانية، فقد دعا طرفا الأزمة بإقليم النيل الأزرق إلى "تحكيم صوت العقل ووقف الاقتتال ونبذ الفرقة والعصبية".وقال: "تابعنا بكل أسف الأحداث القبلية التي اندلعت مؤخرا في إقليم النيل الأزرق بين قبيلتي "الهوسا والهمج" وراح ضحيتها عدد من المواطنين".ودعا البيان من وصفهم بـ"العقلاء من الطرفين" إلى "تحكيم صوت العقل ووقف الاقتتال ونبذ الفرقة والعصبية".وتوجه البيان بطلب إلى "الأجهزة الأمنية في الولاية"، حيث ناشدها ضرورة "القيام بدورها تجاه الأحداث واحتواء الأزمة".وكان خلاف قبلي بين قبيلتي الهوسا والهمج، قد أدى إلى اندلاع قتال بينهما وقع على إثره ضحايا من الجانبين، حيث أكدت وزارة الصحة السودانية، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، مقتل 33 شخصا، لافتة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن 108 أشخاص أصيبوا أيضا، كما أن هناك 5 إصابات تم تحويلها خارج الإقليم.وأكدت الوزارة أنها شكلت فريق استجابة سريعة بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، ومنظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود البلجيكية والفرنسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث وفرت الإمدادات الطبية، كما استنفرت الكوادر الطبية العاملة بالولاية للتوجه لمستشفى الدمازين.وفي ذات الصدد، أكد مدير عام وزارة الصحة بالنيل الأزرق، أن الإمداد الدوائي مطمئن والاحتياج فقط لبعض التخصصات الطبية، مشيرا إلى أن بعض الحالات أجليت للخرطوم."سبوتنيك"