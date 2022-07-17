29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
24
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
36
o
بعلبك
19
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أوكرانيا استهدفت الجمهورية بـ50377 قذيفة خلال 151 يوما
Lebanon 24
17-07-2022
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الجيش الأوكراني استهدف أراضي الجمهورية بـ50377 قذيفة من مختلف العيارات خلال فترة تأجج النزاع في المنطقة أي خلال الـ 151 يوما الماضية.
وأضافت القيادة في بيانها: "تم خلال الأيام الـ151 من القتال الدار في دونباس، تسجيل 6037 واقعة قصف وفتح النيران من جانب القوات الأوكرانية، بما في ذلك 5708 مرات باستخدام الأسلحة الثقيلة".
Advertisement
وتابع البيان: "بشكل إجمالي أطلق العدو خلال الفترة المذكورة، 50377 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات وصنوف الأسلحة، مستهدفا أراضي الجمهورية الشعبية".
ومن بين الذخيرة التي تم إطلاقها - 31 صاروخا من طراز "توشكا-أو"، و14 صاروخا من طراز BM-30 Smerch ، و151 صاروخا من طراز "أورغان"، و8881 صاروخا من طراز "غراد".
وخلال الفترة المذكورة، قتل في الجمهورية 257 مواطنا من المدنيين وأصيب بجروح 2699 آخرون."نوفوستي"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سعر الـ500 ليرة "حجر" لا يخطر في البال.. كم يبلغ بالدولار؟
Lebanon 24
سعر الـ500 ليرة "حجر" لا يخطر في البال.. كم يبلغ بالدولار؟
14:16 | 2022-07-16
16/07/2022 02:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
10 دولار في لبنان بـ2000 ليرة فقط.. كيف ذلك؟!
Lebanon 24
10 دولار في لبنان بـ2000 ليرة فقط.. كيف ذلك؟!
13:51 | 2022-07-16
16/07/2022 01:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
على الصعيد المالي.. هذا ما ستشهده بيروت بدءاً من الأسبوع المقبل
Lebanon 24
على الصعيد المالي.. هذا ما ستشهده بيروت بدءاً من الأسبوع المقبل
00:57 | 2022-07-17
17/07/2022 12:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
شبانٌ يقتحمون فندقاً ضمن بيروت في وضح النهار.. شاهدوا ما جرى!
Lebanon 24
شبانٌ يقتحمون فندقاً ضمن بيروت في وضح النهار.. شاهدوا ما جرى!
13:13 | 2022-07-16
16/07/2022 01:13:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة تضربُ عرسال.. شاحنة تدهس سيارات وسقوط قتلى وجرحى! (فيديو)
Lebanon 24
كارثة تضربُ عرسال.. شاحنة تدهس سيارات وسقوط قتلى وجرحى! (فيديو)
12:24 | 2022-07-16
16/07/2022 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:46 | 2022-07-17
حرب نووية ومصير بوتين ومن ينتصر.. ماذا يقول "المنجمون" في روسيا وأوكرانيا؟
08:30 | 2022-07-17
وزير الخارجية السعودي: لا تحالف خليجي مع إسرائيل
08:00 | 2022-07-17
احتكاكات صينية - أميركية تبرز بقوة.. هل يتحمل العالم "حربين" في آن واحد؟
07:50 | 2022-07-17
"كابوس الغرب الطائر".. قدرات خيالية لصاروخ "أفانغارد" الروسي
07:30 | 2022-07-17
حول سوريا... مباحثات ايرانية وأممية
07:20 | 2022-07-17
في حال الحرب النووية.. هذه الطائرة الأميركية هي الأقوى في السماء!
فيديو
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
05:00 | 2022-07-17
17/07/2022 15:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
02:16 | 2022-07-17
17/07/2022 15:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-07-17
17/07/2022 15:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact