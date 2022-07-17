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أوكرانيا استهدفت الجمهورية بـ50377 قذيفة خلال 151 يوما

Lebanon 24
17-07-2022 | 07:00
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قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الجيش الأوكراني استهدف أراضي الجمهورية بـ50377 قذيفة من مختلف العيارات خلال فترة تأجج النزاع في المنطقة أي خلال الـ 151 يوما الماضية.

وأضافت القيادة في بيانها: "تم خلال الأيام الـ151 من القتال الدار في دونباس، تسجيل 6037 واقعة قصف وفتح النيران من جانب القوات الأوكرانية، بما في ذلك 5708 مرات باستخدام الأسلحة الثقيلة".
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وتابع البيان: "بشكل إجمالي أطلق العدو خلال الفترة المذكورة، 50377 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات وصنوف الأسلحة، مستهدفا أراضي الجمهورية الشعبية".

ومن بين الذخيرة التي تم إطلاقها - 31 صاروخا من طراز "توشكا-أو"، و14 صاروخا من طراز BM-30 Smerch ، و151 صاروخا من طراز "أورغان"، و8881 صاروخا من طراز "غراد".

وخلال الفترة المذكورة، قتل في الجمهورية 257 مواطنا من المدنيين وأصيب بجروح 2699 آخرون."نوفوستي"

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