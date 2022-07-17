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عربي-دولي

مسؤول إيراني: لدينا القدرة على صناعة قنبلة نووية

Lebanon 24
17-07-2022 | 11:30
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كشف مسؤول إيراني رفيع المستوى أن بلاده تملك القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية، وأنها أجرت مناورات موسعة بهدف ضرب العمق الإسرائيلي في حال "استهداف منشآتنا الحساسة".
 
وأضاف رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي في حديث لقناة "الجزيرة" اليوم الأحد، أنه لا قرار في بلاده بتصنيع قنبلة نووية رغم وجود القدرات الفنية اللازمة لذلك.
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وقال خرازي إن إسرائيل في مرحلة ضعف، ودعم الرئيس الأميركي جو بايدن لها لن يعيدها للصدارة، وإن "استهداف أمننا انطلاقا من دول الجوار سيقابل برد على هذه الدول ورد مباشر على إسرائيل".

وبشأن المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووي، قال إنه من الصعب إجراء حوار مباشر مع واشنطن في ظل جدار سميك من عدم الثقة والسياسات الأمريكية.

كما ذكر أنه لا ضمانات أميركية بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي "وهذا يفخخ أي اتفاق ممكن"، مشيرا إلى أنه لو كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منصفة ومستقلة لكان من السهل حل الخلافات.

وأكد أنه لا تفاوض مع أحد بشأن "برنامجنا الصاروخي وسياساتنا الإقليمية" لأن ذلك يعني الاستسلام.

ودعا إلى إطلاق حوار إقليمي بحضور دول مهمة، مثل السعودية وتركيا ومصر وقطر وغيرها، مرحبا بتصريحات السعودية عن مد يد الصداقة لإيران.
 
(روسيا اليوم)
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