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عربي-دولي

"بوليتيكو": الغرب ترك لنفسه ثغرة كبيرة في العقوبات ضد روسيا

Lebanon 24
17-07-2022 | 12:30
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قالت صحيفة Politico، إن المفوضية الأوروبية لم تدرج في مشروع إجراءات تعزيز فعالية العقوبات الحالية المناهضة لروسيا، الحظر على استيراد المصوغات الذهبية الجاهزة.

وأشارت الصحيفة في مقالتها، إلى أن مثل هذا الحل، يترك ثغرات ملحوظة في القيود التي تبدو صارمة للوهلة الأولى.
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وأضافت المقالة: "توضح مسودة الملحق الخاصة بالوثيقة، التي حصلت عليها بوليتيكو، أن الاتحاد الأوروبي لن يحظر الذهب إلا في شكله المسحوق أو الخام أو النصف مصقول، بالإضافة إلى العملات الذهبية والنفايات أو الخردة الذهبية. ولم يشر مشروع الوثيقة إلى الذهب على شكل مجوهرات كالسلاسل الذهبية أو الخواتم الذهبية. وهذا يمكن أن يترك ثغرات تساعد في تدفق الأموال إلى خزينة الكرملين".

ولاحظت المقالة، أن حوالي 90٪ من صادرات الذهب الروسية في عام 2019، ذهبت إلى المملكة المتحدة، التي غادرت الاتحاد الأوروبي بالفعل.
 
(روسيا اليوم)
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