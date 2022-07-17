الرئيس المصري يتوجه إلى برلين بناء على دعوة من المستشار الألماني

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، بناء على دعوة المستشار الألماني أولاف شولتس للمشاركة في فعاليات "حوار بطرسبرغ" للمناخ.

وحسب بيان الرئاسة المصرية، تنطلق فعاليات "حوار بطرسبرغ" للمناخ غدا الاثنين 18 تموز الجاري، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

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وأضاف البيان أن "حوار بطرسبرغ" يعد إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر تشرين الثاني القادم.

وأوضح البيان أن دعوة مصر للرئاسة المشتركة في هذا المحفل الهام تأتي تقديرا للدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقيادة السيسي في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.

وأشار البيان إلى أن الزيارة ستشهد لقاء الرئيس المصري مع عدد من المسؤولين الألمان، وعلى رأسهم المستشار الألماني أولاف شولتس.

كما أكد البيان أنه سيتم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار حرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

(سبوتنيك)