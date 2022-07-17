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عربي-دولي

ميدفيديف: الغرب سيمزق روسيا إذا لم تنتهج سياسة مستقلة

Lebanon 24
17-07-2022 | 13:30
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حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، من أن الغرب سيمزق روسيا إذا لم تنتهج سياسة مستقلة.

وقال مدفيديف في اجتماع مع محاربين قدامى: "يجب أن نتقبل العالم كما هو. لا يمكن لبلدنا إرضاء جميع الدول، ومحاولات إرضاء الغالبية العظمى من الدول، كقاعدة، تنتهي بفشل الدولة، مثل هذه الدول تفقد سيادتها إما كليا، أو جزئيا، وتصبح تابعة لأحد ما".
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وأضاف: "كانت بلادنا مكتفية ذاتيا تماما لفترة طويلة جدا ولم تكن تابعة لأحد ما. لطالما اتبعت بلادنا مسارها السيادي المستقل".

وتابع: "هذا ليس سببا لليأس، هذا سبب للعمل معا لجعل بلادنا قوية، حتى لا يفكر أحد حتى في اتخاذ أي إجراءات عدوانية ضد دولتنا".

وأردف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "بلدنا فريد من نوعه، وهو أكبر بلد على الكوكب، ولا يمكن أن يكون قويا إلا إذا انتهج سياسة خارجية مستقلة تماما، وكان يحمي حدوده بشكل كامل بأحدث الأسلحة".

وشدد على أنه "خلاف ذلك وكما حدث مرات عديدة في تاريخ البشرية سوف يتم تمزيقنا ببساطة".
 
(روسيا اليوم) 
 
 
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