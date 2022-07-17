الدفاع الروسية.. تدمير راجمة "هيمارس" ومستودع صواريخ هاربون







فقد قالت وزارة الدفاع الروسية، في إفادة صحفية للمتحدث باسمها إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، إن القوات الروسية دمرت "راجمة صواريخ أخرى من طراز هيمارس" في دونباس.

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وأوضح كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة منصة إطلاق ومركبة تحميل لراجمة صواريخ من طراز هيمارس الأميركية الصنع، في منطقة كراسنو أرمييسك بدونيتسك. كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن نتائج عملياتها في أنحاء متفرقة من شرق وجنوب أوكرانيا، ومن بينها تدمير راجمة الصواريخ الأميركية "هيمارس"، الأحدث في الترسانة العسكرية الأوكرانية.فقد قالت وزارة الدفاع الروسية، في إفادة صحفية للمتحدث باسمها إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، إن القوات الروسية دمرت "راجمة صواريخ أخرى من طراز هيمارس" في دونباس.وأوضح كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة منصة إطلاق ومركبة تحميل لراجمة صواريخ من طراز هيمارس الأميركية الصنع، في منطقة كراسنو أرمييسك بدونيتسك.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت أيضا مستودعا لصواريخ مضادة للسفن من طراز "هاربون" في أوديسا بجنوب أوكرانيا، موضحا أن "صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو دمرت في أحد مباني مؤسسة صناعية في مدينة أوديسا مستودعا لتخزين صواريخ هاربون المضادة للسفن التي سلمتها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأوكرانيا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية كذلك إنها أسقطت طائرة مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-17" قرب سلوفيانسك في شرق أوكرانيا، وطائرة مقاتلة من طراز "سو-25" في منطقة خاركيف، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

جاء ذلك مع تكثيف روسيا لعمليتها العسكرية في أوكرانيا.



من ناحية ثانية، نقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن "قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية" قولها "إن القوات المتحالفة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، تمكنت من تحرير 253 مركزا سكنيا في دونباس من براثن القوات الأوكرانية.. بما في ذلك نوفايا كامينكا وستريابوفكا".