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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي: لن نكشف عن كل شيء بشأن العلاقات الأمنية مع السعودية

Lebanon 24
17-07-2022 | 16:55
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، يوم الأحد، إن تل أبيب لن تكشف عن كل شيء بشأن العلاقات الأمنية مع السعودية.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن العميد ران كوخاف أفاد بأن إسرائيل لا يمكنها الإفصاح عن كل شيء فيما يتعلق بالعلاقات الأمنية مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا مواصلة التعاون قدر الإمكان.
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وشدد المسؤول العسكري الإسرائيلي على أن لكل من تل أبيب والرياض عدو مشترك، زاعما أن الإيرانيين عدو مشترك، معربا عن أمله في نجاح تل أبيب بالتعاون مع الولايات المتحدة في الوفاء بوعد الرئيس جو بايدن بعدم تحول إيران إلى دولة نووية.

ولا ترتبط السعودية بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتشترط لأجل ذلك، إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، لكن تقارير تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية مؤخرا، أشارت إلى قرب الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، وذهبت لأبعد من ذلك عبر الحديث عن تحالف دفاعي بين دول عربية بينها السعودية وإسرائيل لمواجهة ما يوصف بـ "التهديد الإيراني".

ويوم الجمعة الماضية، أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور، دون أن تستثني إسرائيل من ذلك.
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