سريلانكا: 100 يوم من الاحتجاجات... و4 مرشّحين للرئاسة

Advertisement

مع إنهاء الاحتجاجات في سريلانكا يومها المئة، وعشية انتخاب رئيس جديد للبلاد، أطلقت الأحزاب السياسية في الدولة الواقعة جنوب آسيا التي تمزّقها الاحتجاجات، حملة على عَجَل لكسب التأييد الشعبي لـ 4 مرشحين للمنصب خلفاً للرئيس المستقيل والفارّ غوتابايا راجاباكسا.ويسعى المسؤولون الحزبيون لنيل تأييد 225 عضواً في البرلمان لحشد الدعم لمرشحيهم، قبل تصويت المشرّعين المقرر بعد غد.ويبدو أن القائم بأعمال الرئيس، رئيس الحكومة رانيل ويكريمسينغه مرشح الحزب الحاكم هو الأوفر حظاً، رغم أن المحتجين الغاضبين يصبّون غضبهم الآن عليه، بعد أن نجحوا في إسقاط راجاباكسا وحمّلوه مسؤولية الأزمة الاقتصادية الكارثية في البلاد.وبدأت حملة "النضال" المطالبة برحيل راجاباكسا قبل 100 يوم تماماً، وتم التنسيق لها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل. ونصب عشرات الآلاف من المتظاهرين المحتجين الذين جاؤوا من سائر أنحاء البلاد خيماً أمام مكاتب الرئاسة فى العاصمة كولومبو.وكان من المفترض في البداية أن تستمر الحركة يومين، لكنّ المنظمين الذين فوجئوا باستجابة الحشود التي فاقت بكثير التوقعات، قرروا الإبقاء على الاعتصام إلى أجل غير مسمى.