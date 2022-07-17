Advertisement

عربي-دولي

سريلانكا: 100 يوم من الاحتجاجات... و4 مرشّحين للرئاسة

Lebanon 24
17-07-2022 | 17:21
A-
A+
Doc-P-972166-637937007283245738.jpg
Doc-P-972166-637937007283245738.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع إنهاء الاحتجاجات في سريلانكا يومها المئة، وعشية انتخاب رئيس جديد للبلاد، أطلقت الأحزاب السياسية في الدولة الواقعة جنوب آسيا التي تمزّقها الاحتجاجات، حملة على عَجَل لكسب التأييد الشعبي لـ 4 مرشحين للمنصب خلفاً للرئيس المستقيل والفارّ غوتابايا راجاباكسا.
Advertisement
ويسعى المسؤولون الحزبيون لنيل تأييد 225 عضواً في البرلمان لحشد الدعم لمرشحيهم، قبل تصويت المشرّعين المقرر بعد غد.
ويبدو أن القائم بأعمال الرئيس، رئيس الحكومة رانيل ويكريمسينغه مرشح الحزب الحاكم هو الأوفر حظاً، رغم أن المحتجين الغاضبين يصبّون غضبهم الآن عليه، بعد أن نجحوا في إسقاط راجاباكسا وحمّلوه مسؤولية الأزمة الاقتصادية الكارثية في البلاد.
وبدأت حملة "النضال" المطالبة برحيل راجاباكسا قبل 100 يوم تماماً، وتم التنسيق لها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل. ونصب عشرات الآلاف من المتظاهرين المحتجين الذين جاؤوا من سائر أنحاء البلاد خيماً أمام مكاتب الرئاسة فى العاصمة كولومبو.
وكان من المفترض في البداية أن تستمر الحركة يومين، لكنّ المنظمين الذين فوجئوا باستجابة الحشود التي فاقت بكثير التوقعات، قرروا الإبقاء على الاعتصام إلى أجل غير مسمى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2022-07-18
23:30 | 2022-07-17
23:00 | 2022-07-17
17:40 | 2022-07-17
17:30 | 2022-07-17
16:55 | 2022-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website