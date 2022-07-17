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عربي-دولي

السيسي إلى ألمانيا... والإفراج عن رئيس تحرير "الأهرام" السابق

Lebanon 24
17-07-2022 | 17:30
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توجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين، أمس، للمشاركة في فعاليات حوار بيترسبرغ للمناخ، اليوم، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا، في إطار استعداد مصر لاستقبال قمة المناخ العالمية في نوفمبر المقبل.
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وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن "حوار بيترسبرغ" محطة مهمة قبل قمة COP27 بشرم الشيخ.
ويلتقي السيسي المستشار الألماني أولاف شولتز للمرة الاولى منذ تولي الأخير منصبه، وسيتطرق حوارهما الى أزمة الغذاء العالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
إلى ذلك، أطلقت السلطات المصرية سراح عدد من النشطاء والصحافيين المحبوسين احتياطيا على خلفية قضايا سياسية أمس، بعد إعلان لجنة العفو الرئاسي إطلاق سراحهم. وضمت القائمة 6 أسماء في مقدمتهم رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبق، عبدالناصر سلامة، والذي ألقي القبض عليه في يوليو 2021، بعد مطالبته الرئيس بالتنحي، الى جانب المحامي عمرو إمام.
في الأثناء، قالت مصادر مطلعة، لـ"الجريدة"، إن رئيس حزب "الكرامة" الناصري أحمد طنطاوي قدم استقالته من رئاسة الحزب دون إبداء أسباب. ورجحت المصادر أن يكون السبب الانقسام داخل الحزب حول تصريحات طنطاوي الأخيرة، التي رأى فيها البعض تصعيدا ضد النظام بصورة تضر بمسار الحوار الوطني الحالي.
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