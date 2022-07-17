29
o
بيروت
25
o
طرابلس
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
28
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
22
o
بعلبك
10
o
بشري
28
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
السيسي إلى ألمانيا... والإفراج عن رئيس تحرير "الأهرام" السابق
Lebanon 24
17-07-2022
|
17:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
توجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين، أمس، للمشاركة في فعاليات حوار بيترسبرغ للمناخ، اليوم، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا، في إطار استعداد مصر لاستقبال قمة المناخ العالمية في نوفمبر المقبل.
Advertisement
وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن "حوار بيترسبرغ" محطة مهمة قبل قمة COP27 بشرم الشيخ.
ويلتقي السيسي المستشار الألماني أولاف شولتز للمرة الاولى منذ تولي الأخير منصبه، وسيتطرق حوارهما الى أزمة الغذاء العالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
إلى ذلك، أطلقت السلطات المصرية سراح عدد من النشطاء والصحافيين المحبوسين احتياطيا على خلفية قضايا سياسية أمس، بعد إعلان لجنة العفو الرئاسي إطلاق سراحهم. وضمت القائمة 6 أسماء في مقدمتهم رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبق، عبدالناصر سلامة، والذي ألقي القبض عليه في يوليو 2021، بعد مطالبته الرئيس بالتنحي، الى جانب المحامي عمرو إمام.
في الأثناء، قالت مصادر مطلعة، لـ"الجريدة"، إن رئيس حزب "الكرامة" الناصري أحمد طنطاوي قدم استقالته من رئاسة الحزب دون إبداء أسباب. ورجحت المصادر أن يكون السبب الانقسام داخل الحزب حول تصريحات طنطاوي الأخيرة، التي رأى فيها البعض تصعيدا ضد النظام بصورة تضر بمسار الحوار الوطني الحالي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
على الصعيد المالي.. هذا ما ستشهده بيروت بدءاً من الأسبوع المقبل
Lebanon 24
على الصعيد المالي.. هذا ما ستشهده بيروت بدءاً من الأسبوع المقبل
00:57 | 2022-07-17
17/07/2022 12:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بملابس جريئة جداً.. ميريام فارس تشعل مسرح ضهور الشوير برقصها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بملابس جريئة جداً.. ميريام فارس تشعل مسرح ضهور الشوير برقصها (فيديو)
02:39 | 2022-07-17
17/07/2022 02:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن تسعيرة البنزين.. إليكم ما سيجري غداً
Lebanon 24
خبرٌ عن تسعيرة البنزين.. إليكم ما سيجري غداً
14:47 | 2022-07-17
17/07/2022 02:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالوقائع.. هل يرغب بايدن بحربٍ في لبنان؟
Lebanon 24
بالوقائع.. هل يرغب بايدن بحربٍ في لبنان؟
05:00 | 2022-07-17
17/07/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهافت على شراء الذهب.. ماذا عن "الأونصات"؟
Lebanon 24
تهافت على شراء الذهب.. ماذا عن "الأونصات"؟
01:45 | 2022-07-17
17/07/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:00 | 2022-07-18
البيت الأبيض: التزام أميركا ودول الخليج بأمن المنطقة
23:30 | 2022-07-17
الأرصاد تصدر أقصى تحذير من موجة حر "غير مسبوقة" في بريطانيا
23:00 | 2022-07-17
قائد الجيش البريطاني: الشائعات حول صحة بوتن "أضغاث أحلام"
17:40 | 2022-07-17
ردود ولي العهد السعودي الجريئة على بايدن ترند سعودي
17:21 | 2022-07-17
سريلانكا: 100 يوم من الاحتجاجات... و4 مرشّحين للرئاسة
16:55 | 2022-07-17
الجيش الإسرائيلي: لن نكشف عن كل شيء بشأن العلاقات الأمنية مع السعودية
فيديو
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
05:00 | 2022-07-17
18/07/2022 07:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
02:16 | 2022-07-17
18/07/2022 07:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-07-17
18/07/2022 07:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact