ردود ولي العهد السعودي الجريئة على بايدن ترند سعودي



Advertisement وأعاد الأمير محمد تذكير بايدن بالتجاوزات التي ارتكبتها الولايات المتحدة ومنها فضيحة سجن أبوغريب التي كشفت عن ازدواجية صارخة في المعايير الأميركية بشأن التعاطي مع ملف حقوق الإنسان.

وقال ولي العهد السعودي حينما تطرق الرئيس بايدن إلى مقتل خاشقجي: "ما حدث أمر مؤسف ونحن في المملكة اتخذنا جميع الإجراءات القانونية، من تحقيق ومحاكمات لحين صدور الأحكام وتنفيذها، كما قامت المملكة بوضع إجراءات تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى في المستقبل". تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من السعوديين والعرب بشكل لافت مع الردود الجريئة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حينما تطرق الرئيس الأميركي جو بايدن خلال أول لقاء مباشر بينهما الجمعة إلى حادثة مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في العام 2018.وأعاد الأمير محمد تذكير بايدن بالتجاوزات التي ارتكبتها الولايات المتحدة ومنها فضيحة سجن أبوغريب التي كشفت عن ازدواجية صارخة في المعايير الأميركية بشأن التعاطي مع ملف حقوق الإنسان.وقال ولي العهد السعودي حينما تطرق الرئيس بايدن إلى مقتل خاشقجي: "ما حدث أمر مؤسف ونحن في المملكة اتخذنا جميع الإجراءات القانونية، من تحقيق ومحاكمات لحين صدور الأحكام وتنفيذها، كما قامت المملكة بوضع إجراءات تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى في المستقبل".



ولم ينس الأمير محمد الإشارة إلى حادثة مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وتساءل ولي العهد السعودي عمّا قامت به الولايات المتحدة ودول العالم من إجراءات بشأنها.

وهذه من المرات النادرة التي يقدم فيها مسؤول عربي على الرد بشكل مباشر على انتقادات الرؤساء الغربيين، في مؤشر يعكس حجم التحول في المملكة وتثبيتا لقاعدة الند للند. وذكر الأمير محمد الذي يعد الحاكم الفعلي للسعودية أن "مثل هذه الحادثة يحدث في أي مكان في العالم، كما أنه في العام نفسه الذي وقعت فيه هذه الحادثة المؤسفة، قتل صحافيون آخرون في أماكن أخرى من العالم، كما قامت الولايات المتحدة أيضا بعدد من الأخطاء، كحادثة سجن أبوغريب في العراق وغيرها من الأخطاء، إلا أن المطلوب هو أن تتعامل هذه الدول مع هذه الأخطاء، وتتخذ إجراءات تمنع حدوثها مجددا".ولم ينس الأمير محمد الإشارة إلى حادثة مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وتساءل ولي العهد السعودي عمّا قامت به الولايات المتحدة ودول العالم من إجراءات بشأنها.وهذه من المرات النادرة التي يقدم فيها مسؤول عربي على الرد بشكل مباشر على انتقادات الرؤساء الغربيين، في مؤشر يعكس حجم التحول في المملكة وتثبيتا لقاعدة الند للند.