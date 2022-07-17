قائد الجيش البريطاني: الشائعات حول صحة بوتن "أضغاث أحلام"

استبعد قائد القوات المسلحة البريطانية التكهنات حول مرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أو إمكان تعرضه للاغتيال، معتبرا أن ذلك مجرد "تفكير رغبوي".

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وفي حين ينهمك حزب المحافظين باختيار خلف لرئيس الوزراء بوريس جونسون، قال الأدميرال توني راداكين أيضا إن على زعيم بريطانيا المقبل إدراك أن روسيا تشكل "التهديد الأكبر" للمملكة المتحدة، مشيرا الى أن هذا التحدي الذي تمثله موسكو سيستمر لعقود.وأضاف في مقابلة تلفزيونية بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حول الشائعات التي تحيط بشأن صحة بوتن "أعتقد أن بعض التعليقات التي تفيد بأنه ليس في صحة جيدة أو أنه من المؤكد أن شخصا ما سيغتاله أو يطيح به، أعتقد أن هذا تفكير رغبوي".وتابع "نرى كعسكريين محترفين نظاما مستقرا نسبيا في روسيا. لقد تمكن الرئيس بوتن من قمع أي معارضة. ونرى هرمية استثمرت في الرئيس بوتن، وبالتالي لم يكن لدى أي شخص في المراكز العليا الدافع لتحدي الرئيس بوتن".واعتبر القائد العسكري البريطاني أن القوات البرية الروسية قد تشكل تهديدا أقل الآن بعد تعرضها لنكسات في حرب أوكرانيا.وقدّر راداكين أن حرب أوكرانيا أسفرت عن مقتل أو إصابة 50 ألف جندي روسي وتدمير قرابة 1,700 دبابة روسية، بالإضافة إلى نحو 4 آلاف مركبة مدرعة.وتدارك "لكن روسيا لا تزال قوة نووية، ولديها قدرات إلكترونية وفضائية وبرامج خاصة للعمل في أعماق المياه، لذا بإمكانها تشكيل تهديد للكابلات التي تمر تحت الماء وتسمح للمعلومات بالانتقال إلى جميع أنحاء العالم".