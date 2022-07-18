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عربي-دولي
المغرب يواصل جهوده لإخماد حرائق الغابات في شمال البلاد
Lebanon 24
18-07-2022
|
01:00
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قالت السلطات المغربية إنها تمكنت من إخماد حرائق الغابات شمال البلاد التي اندلعت قبل خمسة أيام في مناطق تازة والعرائش ووزان، في حين تواصل جهودها لإخماد حرائق أخرى قرب العرائش وتطوان وشفشاون.
وقال بيان للوكالة الوطنية للمياه والغابات إن هذه الحرائق تتزامن مع "الجفاف الاستثنائي وموجة الحرارة التي تشهدها المملكة، حيث تشهد العديد من غابات شمال المملكة اندلاع حرائق كثيفة".
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وأضافت الوكالة أنه "لليوم الخامس على التوالي، تواصل مختلف فرق مكافحة حرائق الغابات التابعة لعدة قطاعات ومؤسسات، وفق استراتيجية مضبوطة، ضمان فعالية التدخل الجوي والبري رغم ارتفاع درجات الحرارة ووعورة التضاريس، وهبوب الرياح".
وأعلن البيان عن تضرر 6600 هكتار حتى اليوم من هذه الحرائق.
وأضاف أنه تمت تعبئة 2000 فرد من السلطات ورجال الإطفاء والمياه والغابات والجيش، بالإضافة إلى خمس طائرات من نوع كنادير وثماني طائرات من نوع توربو تراش، مع الاستعانة "لأول مرة بطائرات مسيرة تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات".
ويشهد المغرب خاصة في جنوب ووسط البلاد، موجة حارة استثنائية حيث تراوحت درجات الحرارة بين 45 و50 درجة.
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