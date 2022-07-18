البيت الأبيض: التزام أميركا ودول الخليج بأمن المنطقة

شدد بيان للبيت الأبيض، مساء الأحد، على أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين دول الخليج والولايات المتحدة، مشيرا إلى التزام دول الخليج وأميركا باستقرار وأمن المنطقة.



كما أكد على ضرورة التعاون المشترك لدعم الاقتصاد العالمي، وخلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

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تقوية القدرات الدفاعية

ولفت إلى أنه جرى بحث التعاون الثنائي والعمل على تقوية قدرات دول الخليج الدفاعية خلال زيارة بايدن للسعودية وحضوره قمة جدة.



وكان الرئيس الأميركي قد أكد خلال مشاركته في قمة الأمن والتنمية التي انعقدت في جدة يوم السبت بحضور قادة دول الخليج ومصر والأردن والعراق أن أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.



وأضاف: "لدينا العزيمة لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، وسنوفر الدعم لحلفائنا في المنطقة لمواجهة الإرهاب".



ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

كما قال بايدن إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي مطلقا. وأشار البيان إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن رحب بقرار دول الخليج تقديم دعم مالي لمستشفى في القدس.تقوية القدرات الدفاعيةولفت إلى أنه جرى بحث التعاون الثنائي والعمل على تقوية قدرات دول الخليج الدفاعية خلال زيارة بايدن للسعودية وحضوره قمة جدة.وكان الرئيس الأميركي قد أكد خلال مشاركته في قمة الأمن والتنمية التي انعقدت في جدة يوم السبت بحضور قادة دول الخليج ومصر والأردن والعراق أن أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.وأضاف: "لدينا العزيمة لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، وسنوفر الدعم لحلفائنا في المنطقة لمواجهة الإرهاب".ضمان عدم حصول إيران على سلاح نوويكما قال بايدن إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي مطلقا.

وتعهد بايدن بتعزيز الدفاعات الجوية والإنذار المبكر لمواجهة التهديدات الجوية في المنطقة.



ورحب بايدن بدور الدول الإقليمية في دعم هدنة اليمن، وقال إن الهدنة وصلت إلى أسبوعها الخامس عشر، وسنعمل على حل الأزمة هناك.



كذلك، شدد بايدن على أن الولايات المتحدة لن تسمح للقوى الخارجية بالتضييق على المضائق المائية في المنطقة.



"شريك نشط"

وتابع: "الولايات المتحدة ستبقى شريكا نشطا في الشرق الأوسط.. سنعمل في منطقة الشرق الأوسط ونؤسس لعلاقات اقتصادية مستدامة.. المصالح الأميركية مرتبطة مع النجاحات في الشرق الأوسط".