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عربي-دولي
كييف تنفي رواية موسكو: فشلت في استهداف أنظمة هيمارس
Lebanon 24
18-07-2022
|
03:00
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فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير معدات إطلاق لنظام صواريخ "هيمارس" الأميركية في دونباس. أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية لم تنجح في استهداف أنظمة هيمارس التي تملكها كييف.
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وقال متحدث باسم الوزارة في تصريحات لـ"العربية"، إن القوات الروسية عجزت عن تحقيق أي تقدم خلال الأيام الأخيرة.
كما أضاف أن القوات الروسية تقصف بالصواريخ مدنا أوكرانية مسالمة، مشيرا إلى أنه ليس لدى كييف أي مؤشرات عن هجوم روسي موسع.
"لا مناطق آمنة"
ولفت إلى أنه لا توجد أي منطقة آمنة في أوكرانيا.
في المقابل، أعلنت الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم الأحد، تدمير معدات إطلاق لنظام صواريخ "هيمارس" الأميركية في دونباس.
كما دمرت مستودعا لصواريخ مضادة للسفن من طراز Harpoon في أوديسا بجنوب أوكرانيا.
تدمير منصة إطلاق صواريخ
وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحافية، إن القوات الروسية دمرت بأسلحة برية عالية الدقة في منطقة كراسنو أرمييسك بدونيتسك، منصة إطلاق ومركبة تحميل لراجمة صواريخ من طراز HIMARS أميركية الصنع.
كما أضاف أن "صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو دمرت في أحد مباني مؤسسة صناعية في مدينة أوديسا مستودعا لتخزين صواريخ Harpoon المضادة للسفن التي سلمتها دول الناتو لأوكرانيا".
يشار إلى أن القوات الروسية تحاول بسط سيطرتها الكاملة على منطقة دونباس الشرقية، التي كان الانفصاليون المدعومون من روسيا يسيطرون على أجزاء منها قبل العملية العسكرية في 24 فبراير.
وتقول أوكرانيا إن قواتها لا تزال تحتفظ بالسيطرة على قريتين صغيرتين في منطقة لوغانسك، إحدى المقاطعتين اللتين تشكلان دونباس، وتصد بنجاح المحاولات الروسية للتقدم إلى عمق المنطقة الثانية، دونيتسك.
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