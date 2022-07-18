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النائب العام السوداني: تشكيل لجنة تحقيق باشتباكات النيل الأزرق

Lebanon 24
18-07-2022 | 04:00
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أرسل الجيش السوداني، مساء الأحد، تعزيزات أمنية إلى ولاية النيل الأزرق جنوب البلاد، للسيطرة على الاشتباكات القبلية التي وصل عدد ضحاياها إلى 65 قتيلاً وأكثر من 150 جريحاً.
وأعلن مجلس الأمن والدفاع، توجه النائب العام لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تمهيداً للمحاسبة في أحداث النيل الأزرق.
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كما أفادت مصادر "العربية/الحدث" أن النائب العام السوداني يشكل لجنة برئاسة رئيس نيابة عامة وعضوية الأجهزة الأمنية للتحقيق والتحري في أحداث العنف بولاية النيل الأزرق.

كذلك، أكد الجيش السوداني التعامل بحزم مع المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة بالولاية.

رصاص وطعن
هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق جنوب السودان إلى 65 قتيلاً على الأقل.

وقال وزير الصحة في الولاية، جمال ناصر السيد، إن القتال بين قبيلتي الهوسا وبيرتا في ولاية النيل الأزرق أسفر عن إصابة حوالي 150 آخرين.

كما أوضح في مقابلة مع وكالة "أسوشيتدبرس" أن غالبية القتلى من الشباب الذين أصيبوا بالرصاص أو الطعن.

قلق أميركي
من جانبها، عبرت لوسي تاملين القائمة بأعمال السفارة الأميركية في العاصمة السودانية الخرطوم عن قلقها على وقوع أعمال عنف قبلية بولاية النيل الأزرق.

كما حثت تاملين في تدوينة على صفحة السفارة عبر حسابها في "فيس بوك" المتأثرين بالأحداث الدخول في حوار وعدم السعي إلى الانتقام، داعية السلطات إلى حماية المدنيين وتقديم الدعم الطبي العاجل للمصابين.
 
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