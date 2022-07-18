بايدن يتواصل مع قادة الشرق الأوسط وعينه على الصين وروسيا

خلال لقاءاته المؤلمة مع مجموعة من الرجال العرب الأقوياء في السعودية نهاية الأسبوع الماضي، استمر الرئيس الأميركي جو بايدن في العودة إلى سبب واحد لتجديد علاقته مع حلفائه الأميركيين الذين يقعون في الجانب الخطأ من الصراع الذي يصفه غالبًا بأنه معركة بين "الديمقراطية والاستبداد".

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وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "قال بايدن في جلسة يوم السبت مع تسعة زعماء عرب في قاعة احتفالات بالفندق في هذا الميناء القديم على البحر الأحمر: "لن نغادر ونترك فراغًا تشغله الصين أو روسيا أو إيران".

وأضاف: "سنسعى لتطوير هذه اللحظة مع قيادة أميركية نشطة وذات مبادئ". كان تأطير بايدن لمهمة أميركا كجزء من شكل متجدد من منافسة القوى العظمى كاشفاً انه على مدى عقود، كان الرؤساء الأميركيون ينظرون إلى الشرق الأوسط إلى حد كبير على أنه بؤرة للصراع وعدم الاستقرار، وهو مكان كانت الولايات المتحدة بحاجة إليه إلى حد كبير للحفاظ على تدفق النفط والقضاء على ملاذات الإرهابيين. أما الآن، فبايدن مدفوع بقلق جديد: أن تعاونه الإجباري مع الطغاة، رغم أنه بغيض، هو الخيار الوحيد إذا كان هدفه الأكبر هو احتواء روسيا والتغلب على الصين. وأصر ليلة الجمعة على "أننا نحقق نتائج" بينما كان يخرج من لقاء مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يرى بوضوح فرصة لإعادة التأهيل الدبلوماسي بعد أن رفض بايدن مقابلته لأشهر، متهمًا إياه بالتواطؤ في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".

وتابعت الصحيفة، "إن جهود بايدن هنا للتفاوض بشأن زيادة إنتاج النفط - وهو الأمر الذي يدعو إلى التنافر بما يكفي بالنسبة لرئيس جاء إلى المنصب متعهداً بالمساعدة في إبعاد العالم عن الوقود الأحفوري - مدفوعة بالحاجة إلى جعل روسيا تدفع ثمناً باهظاً لغزو أوكرانيا. حتى الآن، كان هذا السعر ضئيلًا: لم يقتصر الأمر على استمرار الروس في تحصيل عائدات كبيرة من النفط والغاز، بل إنهم يزودون المملكة العربية السعودية بالوقود لمحطات الطاقة - بأسعار مخفضة، حسبما أفادت وكالة "رويترز" مؤخرًا. ولعل أبرز ما أعلنه بايدن مع السعوديين هو الاتفاق الذي تم توقيعه ليلة الجمعة للتعاون على تقنية جديدة لبناء شبكات اتصالات من الجيل التالي 5G و6G في البلاد. إن المنافس الرئيسي للولايات المتحدة في هذا المجال هو الصين - وهواوي، المنافس الصيني المفضل لدى الدولة، والتي حققت تقدمًا كبيرًا في المنطقة. كل هذا جزء من جهد أكبر لإدارة بايدن للبدء في الضغط على بكين في أجزاء من العالم حيث أحرزت الحكومة الصينية تقدمًا لسنوات دون الشعور بمنافسة كبيرة".

وأضافت الصحيفة، "قبل ثلاثة أسابيع، في اجتماع قمة الناتو، احتفل بايدن بـ"المفهوم الاستراتيجي" الجديد للتحالف الغربي الذي اعترف، لأول مرة، بالصين باعتبارها "تحديًا" منهجيًا، واصفًا سياساتها بأنها قسرية وعملياتها الإلكترونية في كل أنحاء العالم بأنها خبيثة. وأشار المفهوم إلى إنه إلى جانب روسيا، كانت بكين تحاول "تقويض النظام الدولي القائم على القواعد"، وهي كلمات مشابهة لتلك التي استخدمتها إدارة بايدن في هذه الرحلة إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية. بعد تلك القمة، قال المسؤولون الأوروبيون إنهم سيركزون على صد نفوذ الصين داخل أوروبا، وعلى تقليل الاعتماد على الإلكترونيات والبرامج والمنتجات الأخرى. جاءت الجهود في جدة مماثلة - لإظهار أن الولايات المتحدة ستساعد في صد النفوذ الصيني والروسي. حدد بايدن "إطار عمل جديد للشرق الأوسط" من خمسة أجزاء يتضمن دعم التنمية الاقتصادية والأمن العسكري والحريات الديمقراطية.

وقال: "اسمحوا لي أن أختتم بتلخيص كل هذا في جملة واحدة". وأضاف: "الولايات المتحدة مستمرة في بناء مستقبل إيجابي في المنطقة بالشراكة معكم جميعًا، والولايات المتحدة لن تذهب إلى أي مكان". وقال إن حرية الاختلاف ستجعلهم أقوى وليس أضعف. ولم يشر إلى حقيقة أن التعاملات التجارية لدول الشرق الأوسط مع بكين تلوح في الأفق: إنهم يعرفون أن استثمارات الصين تأتي من دون محاضرات، ناهيك عن العقوبات، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. لكن بايدن حاول إثبات أن الحرية والابتكار يسيران جنبًا إلى جنب. وقال: "لقد تلقيت الكثير من الانتقادات على مر السنين. لكن القدرة على التحدث بصراحة وتبادل الأفكار بحرية هي ما يطلق العنان للابتكار"."

وبحسب الصحيفة، "كما سعى بايدن إلى طمأنة القادة العرب السنة الجالسين حول الطاولة بأن جهوده للتفاوض على اتفاقية نووية جديدة مع عدوهم الشيعي في إيران لن تعرضهم للخطر. وقال بايدن: "بينما نواصل العمل عن كثب مع العديد منكم لمواجهة التهديدات التي تشكلها إيران على المنطقة، فإننا نتبع الدبلوماسية أيضًا لإعادة القيود المفروضة على برنامج إيران النووي". وأضاف: "ولكن مهما حدث، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي". جاءت الجلسة مع مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء، إلى جانب قادة ثلاث دول عربية أخرى، بعد أن التقى بايدن بشكل منفصل بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشكره على "المساعدة الرائعة" في غزة، حيث وعدت مصر بالمساعدة في إعادة البناء بعد الحرب القصيرة التي دارت العام الماضي بين حماس وإسرائيل. قال مساعدون إنه سيناقش موضوع حقوق الإنسان في السر".

ورأت الصحيفة أنه "في الصراع مع الصين، لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بعلاقات وثيقة في كل أنحاء الشرق الأوسط، مع مصالح تجارية تدفقت على مدى عقود بعد اكتشاف النفط. ومع ذلك، فإن صد نفوذ الصين في المنطقة سيكون صراعًا شاقًا، كما يقر العديد من مستشاري الرئيس. حققت الصين تقدما كاسحا في السنوات الأخيرة. بينما كانت أميركا تخوض حروبًا في المنطقة، كانت مبادرة التنمية الصينية "الحزام والطريق" تتقدم عبر الخليج، حتى أنها شيدت ميناءً رئيسيًا في الإمارات العربية المتحدة - حتى توقف العمل بعد التحذيرات الأميركية للإمارات بأن الهدف الحقيقي لبكين هو إنشاء قاعدة عسكرية خفية. في كانون الثاني، عقد المسؤولون الصينيون اجتماعا افتراضيا مع مسؤولين سعوديين حول بيع المعدات العسكرية للمملكة، وهو اعتراف بأن الأسلحة الصينية أصبحت الآن ذات تقنية أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات فقط. (قبل عقود، اشترت المملكة العربية السعودية بعض الصواريخ الباليستية العملاقة العابرة للقارات من الصين، مما أثار مخاوف من أنها قد تكون بصدد استكشاف بناء أسلحة نووية، لكن هذا القلق لم يؤت ثماره). تعمل شركة هواوي على توصيل الأسلاك بالمنطقة، حيث تقوم بتثبيت شبكاتها بهدوء بناءً على النظرية القائلة بأن الدولة التي تتحكم في تدفق الإلكترونات عبر الشبكات الوطنية ستتحكم بشكل غير عادي بالبنية التحتية للمنطقة. خلال إدارة ترامب، حذرت الولايات المتحدة الحلفاء من أنهم إذا وقعوا مع شركة هواوي وغيرها من الموردين الصينيين الرئيسيين، فإن واشنطن ستقطع وصولهم إلى التقارير الاستخباراتية وتحد من مشاركتهم في التحالفات العسكرية. لكن الأمر كله كان مزيجاً من الثواب والعقاب، حيث لم يكن هناك منتج أميركي بديل لعرضه عليهم".

وبحسب الصحيفة، "ما كان بايدن يحمله في نهاية هذا الأسبوع هو تقنية جديدة، تسمى "Open-RAN" لشبكات الوصول إلى الراديو المفتوح، والتي تعمل بشكل كبير على البرامج والوصول إلى المعلومات في السحابة - جميع المناطق التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بمزايا. على مدار أشهر من المفاوضات، توصل المسؤولون الأميركيون إلى "مذكرة تفاهم" ستحول المملكة العربية السعودية بموجبها نفسها أساسًا إلى قاعدة اختبار لاستخدام النظام على نطاق واسع - على الرغم من أن هواوي قد نشرت بالفعل شبكاتها في جميع أنحاء البلاد. وعندما سُئل المسؤولون السعوديون عن الاستراتيجية الأميركية، بذلوا قصارى جهدهم ليقولوا إنهم لا يحاولوا إبعاد الصين عن أي شيء - وأن بإمكانهم استيعاب أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الغربية والصينية. يتساءل المشككون عما إذا كان تأطير الحرب الباردة للحاجة إلى إحياء التحالفات في الشرق الأوسط هو ذريعة لصفقات النفط أكثر من اهتمام حقيقي بالمشاركة العميقة. قالت كوري شاك، مديرة الدراسات الخارجية والدفاعية في معهد أميركان إنتربرايز: "صحيح أن الصين تحقق بعض التقدم. لكن هذه هي النتيجة الطبيعية لاحتياجات الصين من الطاقة ومنتجي النفط الذين يشهدون طفرة كبيرة بسبب الغزو الروسي، وترفض الولايات المتحدة في ظل الرؤساء الثلاثة السابقين الانتقام من الهجمات الإيرانية على دول الخليج لكنها أيضًا نتيجة لسياسة إدارة بايدن التي وضعت تحدي الصين كالديمقراطية ضد الاستبداد وضعت السعودية في الجانب الصيني من دفتر الحسابات".