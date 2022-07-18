"موت الصفقة": لماذا ستتصاعد التوترات مع إيران؟

في نهاية حزيران، استضافت الدوحة الجولة الأخيرة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإيران. عادت الأطراف إلى ديارها مع تقييمات مختلفة على نطاق واسع للحدث.

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وبحسب مجلة "ذا ناشونال انترست" الأميركية، "بعد يومين من المحادثات، حذر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من خطر "عدم تجاوز خط النهاية" بعد عام من المفاوضات. وذهب المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي إلى حد القول إن المحادثات بمثابة "فرصة ضائعة". لكن إيران كانت أكثر إيجابية. كما شدد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على أن إيران "مصممة على مواصلة التفاوض حتى يتم التوصل إلى اتفاق واقعي". إن"تجارب الدوحة" المتناقضة للأطراف جاءت نتيجة كيفية إدراكهم للبيئة الجيوسياسية الأوسع نطاقاً التي تجري فيها مفاوضات الصفقة النووية، والقيود المحلية الخاصة بهم، ومدى إدراكهم لمجموع كلا المتغيرين لخلق مجال لـ"تصعيد اللعبة". إن الدراسة الدقيقة للحجج والتصريحات من قبل الأطراف خلال الأسابيع القليلة الماضية، خاصة بعد محادثات الدوحة، تؤدي إلى فرضية أن القادة الإيرانيين يرون أنفسهم في موقع القوة لأن الغرب يحتاج إلى صفقة أكثر من طهران. وبذلك، تشعر إيران بأنها قادرة على طلب تنازلات تتجاوز النسخة الأصلية للاتفاق النووي".

وتابعت المجلة، "يستند هذا الرأي على قناعتين أساسيتين. بادئ ذي بدء، فإن نطاق ومخاطر الحرب في أوكرانيا تجعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر حرصًا على تجنب صراع آخر (أي مع إيران) يمكن أن يتحول بسهولة إلى حرب إقليمية تقليدية (مما يترك خطر حدوث سباق تسلح نووي عبر الشرق الأوسط على المدى المتوسط جانباً للحظة). بالإضافة إلى ذلك، تنظر طهران إلى أوروبا على أنها بحاجة ماسة إلى بدائل للنفط والغاز الروسي. بعبارة أخرى، ستسعى بروكسل للوصول إلى موارد إيران الضخمة من النفط والغاز عاجلاً وليس آجلاً. وقال محمد مراندي مستشار الفريق الإيراني المفاوض: "الأميركيون والأوروبيون يتعرضون لضغوط كبيرة بسبب جائحة كورونا والأزمة التي أحدثوها في أوكرانيا، وهم بحاجة للتوصل إلى اتفاق مع إيران". وهو يعتقد أنه: "إذا كان القرار متروكًا للأوروبيين فقط ، فسيكون هناك اتفاق بالتأكيد". نتيجة لهذه الإدانات، أصرت طهران على ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق النووي مرة أخرى، وأنها ستزيل الحرس الثوري الإسلامي من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. باختصار، تعتقد إيران أن الصبر سيضمن في نهاية المطاف أن تبلغ ضغوط الصراع والطاقة على الاتحاد الأوروبي ذروتها إلى نقطة الامتياز. وهذا يساعد في تفسير تقييم طهران الإيجابي لمحادثات الدوحة واستعدادها لمواصلة الحديث. إنها تستشعر أن هناك صفقة أفضل معروضة. وفي الوقت نفسه، تواصل إحراز تقدم في أن تصبح دولة على أعتاب قنبلة نووية".

وأضافت المجلة، "ومع ذلك، يبدو أن التقييم الإيراني يستند إلى بعض الافتراضات المشكوك فيها. أولاً، من المثير للسخرية أنه بعد سنوات من لوم بروكسل على عدم القيام بما كان متوجباً عليها وتصويرها على أنها دمية أميركية، تعتقد طهران الآن أن الاتحاد الأوروبي لديه نفوذ دبلوماسي كافٍ لجلب الولايات المتحدة إلى موقعها. من غير المحتمل أن يكون هذا هو الحال، كما أنه يقلل من أهمية وجهة النظر الانتقادية لإيران من جانب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي نتجت عن ملف التهديد الإقليمي والاغتيالات في الخارج وسجل حقوق الإنسان في الداخل. ثانيًا، إن اندلاع "حريق هائل" في الشرق الأوسط أكثر خطورة بالنسبة لإيران منه بالنسبة للاتحاد الأوروبي. في حالة تهديد إيران لإسرائيل، فمن المفترض أن تأتي الولايات المتحدة لمساعدة تل أبيب بينما يقف الاتحاد الأوروبي جانبًا. على أي حال، فإن إسرائيل غير معروفة بتصرفاتها التي لا قيود لها كما وأن إيران معرضة للخطر في سوريا وكذلك في الداخل. بشكل عام، من غير المرجح أن يكون لخطر الصراع التقليدي في الشرق الأوسط تأثير كبير في بروكسل. بالانتقال إلى واشنطن، أوضح العام الماضي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ليست على استعداد لإنفاق رأس مال سياسي كبير على إحياء الاتفاق النووي. بعد كل شيء، كان تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية غير مألوف للغاية في البداية ويمكن إلغاؤه بأمر تنفيذي. وبدلاً من القيام بذلك، فقد استخدمته الإدارة كرمز وورقة مساومة لمعالجة ملف إيران الإقليمي. هذا يتجاوز محتوى الاتفاق النووي الأصلي والذي لطالما لم يكن له أي فرصة للنجاح بالنسبة لطهران. ومع ذلك، تفضل واشنطن مواصلة المحادثات أيضًا، حتى تتمكن من التركيز على روسيا والصين في الوقت الحالي. في غضون ذلك، بدأت في الترويج لتحالف إسرائيلي خليجي أميركي دفاعي ضد إيران كشكل من أشكال بوليصة تأمين لأصحاب المصلحة المتعددين".

وبحسب المجلة، "باختصار، الأطراف الرئيسية في الصفقة تتحدث عن السلام، لكنها تستعد للصراع. العامل المخفف الرئيسي هو أن الحرب المباشرة والواسعة النطاق في الشرق الأوسط ليست في مصلحة أحد، ربما باستثناء إسرائيل. لكن بدون دعم الولايات المتحدة العلني، لا يمكنها التصرف بشكل حاسم، ومن المؤكد أن الدعم العلني سيشعل حربًا مباشرة بنتائج غير مؤكدة، فضلاً عن تسريع وتيرة برنامج إيران النووي. ونتيجة لذلك، فقد دخلنا بالفعل في سيناريو غير رسمي لعدم وجود صفقة ما لم يحدث تنازل كبير - والذي سيشكل معجزة - قريبًا. لكن سيظل من الملائم للأطراف الاستمرار في الحديث إلى ما بعد الانتخابات النصفية للولايات المتحدة على الأقل. إن الهدف من مثل هذه المحادثات هو دعم الوهم القائل بأن الصفقة لا تزال ممكنة. هذا يغني عن حاجة واشنطن للنظر في دعم العمل العسكري الإسرائيلي المباشر، ويمنع فشل سياسة بايدن قبل الانتخابات، ويسمح لإيران بمواصلة العمل على برنامجها النووي. تتناسب المحادثات مع مصالح الشخصيات الرئيسية. بعد الخريف، من المرجح أن يستمر الصراع على مستوى منخفض عبر سوريا والعراق ودول الخليج العربي. في المستقبل، تصبح إيران دولة على عتبة قنبلة نووية، ما سيقيّد بشكل أساسي العمل العسكري الإسرائيلي المباشر ضدها. سيستمر كلا البلدين في خوض حرب الظل حتى تفتح فرصة للتقارب".

ورأت المجلة أنه "في الوقت نفسه، ستوجه إيران اقتصادها شرقًا حيث تحصل طهران على حرية التصرف نظرًا لحقيقة أن الدول غير الغربية ستكون أكثر ترددًا في تنفيذ العقوبات الأميركية ضد إيران في أعقاب الحرب في أوكرانيا. بدأت بالفعل ممرات تجارية جديدة - على سبيل المثال بين روسيا والقوقاز وإيران والهند - في الظهور. على الرغم من أن هذا الانعطاف شرقاً سيمنع إيران من جني فوائد الوصول إلى الأسواق الغربية ورأس المال والتكنولوجيا، فقد يكون كافياً للحفاظ على اقتصاد "مقاوم" مستقر نسبيًا. من الناحية السياسية، يشير الدعم الروسي والصيني لعضوية إيران في مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، وعضوية طهران المكتسبة مؤخرًا في منظمة شنغهاي للتعاون إلى هذا الاتجاه. من المقرر أن يصبح مزيج انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 ومحاولة إيران تأخيره في 2021-2022 على حساب الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لسكانها، مثالاً واضحاً عن كيفية التراجع عن عقدين من المفاوضات والعقوبات. سوف ينتج عنه نتائج دون المستوى الأمثل للتوترات الإقليمية الدائمة، كما ودولة إيرانية قادرة على امتلاك القدرة النووية الكامنة، وتدخل مستمر للولايات المتحدة في المنطقة. لا توجد حلول سريعة لهذا الواقع الجديد الناشئ".