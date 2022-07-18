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عربي-دولي

روسيا تكشف أولويتها في المرحلة القادمة بالحرب الأوكرانية

Lebanon 24
18-07-2022 | 06:30
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كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو، وجه الجيش لأن تكون أولويته هي تدمير الصواريخ وقذائف المدفعية الأوكرانية بعيدة المدى.

وأمر شويغو، خلال تفقد مجموعة "الشرق" القتالية الروسية، التي تقوم بمهام في أوكرانيا، القيادة بإعطاء الأولوية لتدمير الأسلحة بعيدة المدى التي تضرب بها القوات الأوكرانية المدنيين وحقول القمح ومرافق تخزين الحبوب.
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وعرضت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، نتائج عملياتها في أنحاء متفرقة من شرق وجنوب أوكرانيا، ومن بينها تدمير راجمة الصواريخ الأميركية "هيمارس"، الأحدث في الترسانة العسكرية الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في إفادة صحفية للمتحدث باسمها إيغور كوناشينكوف، الأحد، إن القوات الروسية دمرت "راجمة صواريخ أخرى من طراز هيمارس" في دونباس.

وأوضح كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة منصة إطلاق ومركبة تحميل لراجمة صواريخ من طراز هيمارس الأميركية الصنع، في منطقة كراسنو أرمييسك بدونيتسك.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت أيضا مستودعا لصواريخ مضادة للسفن من طراز "هاربون" في أوديسا بجنوب أوكرانيا، موضحا أن "صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو دمرت في أحد مباني مؤسسة صناعية في مدينة أوديسا مستودعا لتخزين صواريخ هاربون المضادة للسفن التي سلمتها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأوكرانيا".

كذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت طائرة مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-17" قرب سلوفيانسك في شرق أوكرانيا، وطائرة مقاتلة من طراز "سو-25" في منطقة خاركيف، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
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