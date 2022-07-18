Advertisement

عربي-دولي

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور المغرب لتعزيز التعاون

Lebanon 24
18-07-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-972355-637937532889034427.jpg
Doc-P-972355-637937532889034427.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يزور رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، المغرب، يوم الاثنين، في أول زيارة على هذا المستوى بين البلدين اللذين استأنفا العلاقات الدبلوماسية في عام 2020.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رانكوخاف لتلفزيون "واي نت": "من بين الموضوعات التي ستُناقش (في المغرب) هذا الأسبوع تبادل المعارف والتدريب، والقدرة على التدريب معا في مناورات مشتركة، وتطوير الأسلحة ونقل المعرفة وربما بخصوص الأسلحة أيضا".
Advertisement

وبعد استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب في عام 2020، توالت زيارات مباشرة بين البلدين كما وقعت مجموعة من الاتفاقيات الثنائية.

وقالت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميراف ميخائيلي، مؤخرا، في مقابلة مع رويترز  بخصوص العلاقات مع المغرب: "ليس كل شيء يتعلق بالأمن... هناك اهتمامات تجمعنا ونشترك فيها".

ونسبت ميخائيلي الفضل للمغرب في التوسط في اتفاق لفتح معبر حدودي بشكل دائم من الأردن إلى الضفة الغربية، وهو أمر مهم لحركة المرور الفلسطينية، وقالت إنها تجري محادثات مع الرباط بخصوص مشاريع أخرى للبنية التحتية.

وقالت ميخائيلي إن "المغرب هو اللاعب القادر على جمع الكل معا وتخفيف المصاعب التي يواجهها الجميع مهما كانت المسألة"، وأضافت: "لديهم طريقة للتحدث مع الجميع تجعلهم يلتفون حول الطاولة ويتعاونون".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-07-18
11:30 | 2022-07-18
11:00 | 2022-07-18
10:30 | 2022-07-18
10:00 | 2022-07-18
09:30 | 2022-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website