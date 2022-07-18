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اليمن .. القبض على قيادات "داعشية" في حضرموت

Lebanon 24
18-07-2022 | 10:30
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ألقت السلطات الأمنية في محافظة حضرموت اليمنية القبض على قادة بارزين من تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد مصدر أمني لــ "سكاي نيوز عربية" أن من بين القادة المضبوطين، إدريس محسن المرفدي المكنى بأبو محمد المدني، وصالح عشور فجيج المكنى بعبادة العدني، قائد كتيبة المدفعية.
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وأعلنت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت، الخميس الماضي، إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص بمديرية القطن، وبحوزتها أحزمة ناسفة ومتفجرات، كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية.

وتعد العملية ضربة قوية لتنظيم داعش الإرهابي الذي تلقى ضربات متوالية من الأجهزة الأمنية في المحافظات الجنوبية المحررة تمثلت بإلقاء القبض على عدد من القيادات وإفشال عدة عمليات إرهابية.
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