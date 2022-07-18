29
o
بيروت
40
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
24
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
32
o
بعلبك
26
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ماكرون يستقبل الشيخ محمد بن زايد في الإليزيه
Lebanon 24
18-07-2022
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين، إلى قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، في زيارة هي الأولى منذ توليه منصبه في مايو الماضي.
وتهدف زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى فرنسا، إلى تعزيز العلاقات المتميزة بالفعل في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والطاقة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
Advertisement
ويبحث الرئيس الإماراتي خلال الزيارة مع نظيره الفرنسي، علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة.
كما ستتم مناقشة تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
ويناقش الجانبان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
يذكر أنه على الصعيد الاقتصادي، سجلت الصادرات الفرنسية إلى دولة الإمارات 3.1 مليار يورو في عام 2020، فيما بلغت الواردات الفرنسية من الإمارات 750 مليون يورو في العام نفسه، بحسب وام.
وتعد الإمارات ثالث أكبر دولة على صعيد التبادل التجاري مع فرنسا بقيمة "2.4 مليار يورو" بعد المملكة المتحدة وسنغافورة.
وتستضيف الإمارات معظم الشركات الفرنسية في الشرق الأوسط وعددها "600 شركة توظف 30 ألف شخص" يزداد عددها سنويا بواقع 10 في المائة.
وعلى جانب آخر، تعد فرنسا أحد المستثمرين الأجانب الرئيسيين في الإمارات، حيث بلغت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الإمارات 2.5 مليار يورو في نهاية عام 2020 في حين تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الـ35 في قائمة المستثمرين الأجانب في فرنسا.
وتستضيف الإمارات أكبر جالية فرنسية في منطقة الخليج تقدر بـ 25000 مواطن فرنسي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن تسعيرة البنزين.. إليكم ما سيجري غداً
Lebanon 24
خبرٌ عن تسعيرة البنزين.. إليكم ما سيجري غداً
14:47 | 2022-07-17
17/07/2022 02:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث عالمي بعد 3 أشهر قد يمنع المغتربين من تحويل الأموال إلى لبنان
Lebanon 24
حدث عالمي بعد 3 أشهر قد يمنع المغتربين من تحويل الأموال إلى لبنان
03:00 | 2022-07-18
18/07/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أموالٌ ستُحوّل إلى المصارف قريباً.. من سيستلمها؟
Lebanon 24
أموالٌ ستُحوّل إلى المصارف قريباً.. من سيستلمها؟
12:25 | 2022-07-17
17/07/2022 12:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر ربطة الخبز سيرتفع بقوّة.. هكذا سيُصبح
Lebanon 24
سعر ربطة الخبز سيرتفع بقوّة.. هكذا سيُصبح
16:03 | 2022-07-17
17/07/2022 04:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفارٌ أمني حول وزارة بارزة.. ما الذي يُحضّر؟
Lebanon 24
استنفارٌ أمني حول وزارة بارزة.. ما الذي يُحضّر؟
13:51 | 2022-07-17
17/07/2022 01:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2022-07-18
هذه سيناريوهات خروج اليورو من أزمة هبوطه أمام الدولار
11:30 | 2022-07-18
الاتحاد الأوروبي يدرج 48 روسيا وتسع منظمات على قائمة عقوباته الجديدة
11:00 | 2022-07-18
اعتقال صحفية روسية ندّدت في بث مباشر بالحرب على أوكرانيا
10:30 | 2022-07-18
اليمن .. القبض على قيادات "داعشية" في حضرموت
10:00 | 2022-07-18
دول كبرى تسجل نسب تضخم تاريخية.. إليكُم الأرقام والتفاصيل
09:30 | 2022-07-18
مع استمرار الاحتجاجات.. سريلانكا تعلن حالة الطوارئ
فيديو
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
05:00 | 2022-07-17
18/07/2022 19:22:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
02:16 | 2022-07-17
18/07/2022 19:22:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-07-17
18/07/2022 19:22:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact