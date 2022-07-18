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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يدرج 48 روسيا وتسع منظمات على قائمة عقوباته الجديدة

Lebanon 24
18-07-2022 | 11:30
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قال وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر زييارتو إن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تشمل 48 شخصا، من بينهم نائب رئيس الوزراء الروسي.
 
وقال زييارتو: "ستتم إضافة 48 شخصا وتسع منظمات إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء الروسي وقادة سياسيون من عدة مناطق وسبيربنك".
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وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصوص، على موارد الطاقة الروسية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، مؤكدا أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.

(روسيا اليوم)
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