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عربي-دولي

روسيا تدعو إلى استعادة الاتفاق النووي الإيراني بصيغة 2015

Lebanon 24
18-07-2022 | 12:30
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قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، خلال إفادة اليوم الاثنين، إن روسيا تؤيد استعادة الاتفاق النووي مع إيران وفقا لما تم التوافق عليه في 2015 بقرار من مجلس الأمن الدولي.


وأضاف أوشاكوف أنه خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطهران، وخلال لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين، ستتم مناقشة الوضع حول خطة عمل شاملة مشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
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(روسيا اليوم) 
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