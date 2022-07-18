Advertisement

عربي-دولي

دونيتسك: الأسلحة الأميركية لم تسعف كييف في قلب المعركة

Lebanon 24
18-07-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-972437-637937699221028279.jpg
Doc-P-972437-637937699221028279.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مصدر عسكري رفيع في جمهورية دونيتسك الشعبية أن راجمات HIMARS ومدافع M-777 الأميركية، لم تسعف قوات كييف في قلب المعركة في مدينة أفدييفكا التي تواصل القوات الروسية إحكام تطويقها.
 
وقال المصدر: "بصراحة، لن تكون هناك نقطة تحول لصالحهم بسبب مدافع الهاوتزر هذه. لا يوجد الكثير منها. كم وردوا لأوكرانيا؟ خمس فرق.. جيشنا والجيش الروسي يرسل في مواجهة كل خمس فرق أوكرانية، عشرين فرقة".

وأكد أن راجمات الصواريخ الأميركية ليست خارقة كما توصف، وأن القوات الروسية وقوات دونيتسك، لديها المضادات اللازمة لتدميرها.
Advertisement
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-07-18
16:00 | 2022-07-18
15:30 | 2022-07-18
14:30 | 2022-07-18
14:00 | 2022-07-18
14:00 | 2022-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website