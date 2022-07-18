دونيتسك: الأسلحة الأميركية لم تسعف كييف في قلب المعركة

أكد مصدر عسكري رفيع في جمهورية دونيتسك الشعبية أن راجمات HIMARS ومدافع M-777 الأميركية، لم تسعف قوات كييف في قلب المعركة في مدينة أفدييفكا التي تواصل القوات الروسية إحكام تطويقها.

وقال المصدر: "بصراحة، لن تكون هناك نقطة تحول لصالحهم بسبب مدافع الهاوتزر هذه. لا يوجد الكثير منها. كم وردوا لأوكرانيا؟ خمس فرق.. جيشنا والجيش الروسي يرسل في مواجهة كل خمس فرق أوكرانية، عشرين فرقة".



وأكد أن راجمات الصواريخ الأميركية ليست خارقة كما توصف، وأن القوات الروسية وقوات دونيتسك، لديها المضادات اللازمة لتدميرها.

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(روسيا اليوم)