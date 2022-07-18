بالدرهم الإماراتي.. وثيقة تكشف كيف تحصل روسيا على ثمن صادرات نفطية

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أفادت وكالة رويترز، نقلا عن ثلاثة مصادر، أن روسيا تسعى للحصول على مقابل صادراتها النفطية لبعض العملاء في الهند بالدرهم الإماراتي، في محاولة للتهرب من العقوبات الغربية.وأظهرت فاتورة اطلعت عليها رويترز أن مقابل توريد النفط إلى مصفاة واحدة تم حسابه بالدولار، لكن الدفع مطلوب بالدرهم الإماراتي.والهند ثان أكبر مشتر للنفط من روسيا حاليا بعد الصين.ودفعت العقوبات الغربية العديد من مستوردي النفط إلى الابتعاد عن موسكو، مما دفع الأسعار الفورية للخام الروسي إلى تسجيل تخفيضات.وأتاح ذلك لشركات التكرير الهندية، التي نادرا ما كانت تشتري النفط الروسي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، فرصة لاقتناص الصادرات بخصومات كبيرة مقارنة بخام برنت والشرق الأوسط.وحلت موسكو محل السعودية كثاني أكبر مورد للنفط للهند، بعد العراق، للشهر الثاني على التوالي في حزيران.وقالت المصادر إن شركتين هنديتين على الأقل سددتا بالفعل بعض المدفوعات بالدرهم، مضيفة أن المزيد من هذه المدفوعات ستسدد خلال الأيام المقبلة.وأظهرت الفاتورة أن المدفوعات ستُسدد إلى شركة "غازبروم" عبر "بنك المشرق"، في دبي.ولم تفرض الإمارات العربية المتحدة، التي تسعى للحفاظ على ما تعبر عنه بأنه موقفا "محايدا"، عقوبات على موسكو.ويمكن أن تزيد هذه المدفوعات من إحباط البعض في الغرب، الذين يرون أن موقف الإمارات ينحاز لروسيا.وبرزت دبي، المركز المالي والتجاري في الخليج، كملاذ للثروة والأوليغارش الروس خلال الفترة الأخيرة.