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رانيل يمدّد الطوارئ في سريلانكا

Lebanon 24
18-07-2022 | 17:32
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مدّد الرئيس السريلانكي بالإنابة، رانيل ويكريميسينغه، أمس، حال الطوارئ، مع اقتراب عشية انتخابات برلمانية لاختيار رئيس جديد للبلاد، وهو أحد المرشحين الرئيسيين فيها، ويحظى بدعم حزب الرئيس الفارّ غوتابايا راجاباكسا، لتولي الرئاسة. وأكد ويكريميسينغه أنه قرر تمديد الطوارئ لمصلحة الأمن العام وحماية النظام العام والمحافظة على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع. وعززت الشرطة والجيش التدابير الأمنية قبل عملية التصويت المقررة غداً لانتخاب رئيس يتولى قيادة البلاد في الفترة المتبقية من ولاية راجاباكسا التي تنتهي في تشرين الثاني 2024.
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