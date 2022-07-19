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عربي-دولي

قتيل وجرحى وتوقيف متهم وفرار آخر.. ماذا حصل مساء أمس في باريس؟ (فيديو)

Lebanon 24
19-07-2022 | 00:30
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قتل شخص وأصيب 4 آخرون، مساء أمس الاثنين، في إطلاق نار بمقهى في الدائرة 11 بالعاصمة الفرنسية باريس.

 

فرار أحدهما

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة ألقت القبض على أحد المشتبه بهم، بينما فر الثاني، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم غير معروفة حتى الآن.

 

كما عثرت الشرطة على سلاح آلي من نوع كلاشينكوف، بالقرب من مسرح الجريمة في باريس.

Des coups de feu en plein cœur de Paris (11eme) dans un bar à chicha. Un suspect interpellé.

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Bilan provisoire : 1 mort et 4 blessés pic.twitter.com/DwNRObr1Ys

 
 

رواد المقهى قبضوا على مشتبه به

من جهته، أوضح فرانسوا فوجلين عمدة المنطقة 11 في باريس، أن رواد المقهى نجحوا في القبض على أحد منفذي الهجوم، بينما فر الآخر وهو مسلح أيضا.

 

وفي حزيران الماضي، شهدت فرنسا حادثة إطلاق نار بالقرب من ملعب في مدينة ليون الفرنسية.

(العربية)

 

وأسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، حيث كان أحد الجرحى في حالة حرجة والآخر أصيب بطلق ناري في ساقه.

 

 

المصدر: العربية
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